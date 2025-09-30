HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất mới về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, áp dụng từ tháng 1-2026

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có đề xuất về bảng giá đất để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi thi hành Luật Đất đai 2024.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Dự thảo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) chủ trì soạn thảo, trong đó có đề xuất mới về bảng giá đất.

Đề xuất mới về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, áp dụng từ tháng 1-2026 - Ảnh 1.

Bộ NN-MT đề xuất tiếp tục áp dụng bảng giá đất 5 năm một lần

Theo Bộ NN-MT, Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Qua 1 năm thi hành luật cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, còn có một số vướng mắc trong thi hành Luật đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ NN-MT cho rằng cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội để quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, Bộ NN-MT đã đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên quan đến vấn đề bảng giá đất. Theo Luật Đất đai 2024, từ 1-1-2026, bảng giá đất sẽ được điều chỉnh hàng năm, thay vì 5 năm một lần như trước.

Tuy nhiên tại dự thảo nghị quyết này, Bộ NN-MT đã đề xuất tiếp tục duy trì bảng giá đất 5 năm, công bố và áp dụng từ ngày 1-1-2026. Như vậy, dù chưa có hiệu lực, nhưng quy định về bảng giá đất đã được đề xuất sửa đổi.

Theo đó, bảng giá đất được áp dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Sửa đổi theo hướng bảng giá đất được áp dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khi cần thiết.

Dự thảo nghị quyết cũng đưa ra quy định về hệ số điều chỉnh giá đất. Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất là tỉ lệ tăng, giảm giá đất của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất.

Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 1-1 hàng năm; trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trong năm hoặc cho từng khu vực để áp dụng.

Trước đó, tại một hội thảo lấy ý kiến về sửa đổi Luật Đất đai vào tháng 8-2025, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), cũng nhấn mạnh nếu ban hành bảng giá đất hàng năm, thì các địa phương "cứ lo làm giá đất" để kịp ban hành, rất bất cập.

Ông Hiệp quan tâm đến phương án ban hành bảng giá đất 5 năm, kèm hệ số điều chỉnh. Song ông lưu ý, hệ số này cần được tính toán bằng các phương pháp khoa học, đảm bảo tính phù hợp.

Bộ NN-MT đề xuất trình dự thảo nghị quyết lên Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, dự kiến khai mạc vào tháng 10-2025; có hiệu lực thi hành từ 1-1-2026.

