Lao động

Đề xuất mới về bảo hiểm thất nghiệp

G.Nam

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có đề xuất mới nhằm khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người khuyết tật.

Theo dự thảo, người sử dụng lao động khi tuyển dụng và sử dụng lao động là người khuyết tật sẽ được miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp, thay vì phải đóng mức 1% quỹ tiền lương hằng tháng như quy định hiện hành.

Cụ thể, doanh nghiệp hoặc tổ chức có sử dụng lao động là người khuyết tật sẽ được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% trong thời gian người lao động này làm việc. Chính sách hỗ trợ được áp dụng tối đa không quá 12 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng lao động.

Đề xuất mới về bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Chính sách này nhằm khuyến khích doanh nghiệp mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Đây là khoản đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động, không ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Bộ Nội vụ cho biết, chính sách này nhằm khuyến khích doanh nghiệp mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật, góp phần thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận việc làm và an sinh xã hội.

Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 6 triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao động, song chỉ khoảng 30% trong số đó có việc làm ổn định. Việc giảm gánh nặng chi phí đóng bảo hiểm thất nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc tuyển dụng nhóm lao động yếu thế này.

(NLĐO)- Trong 3 năm tới, khi thực hiện các chính sách mới của Luật Việc làm 2025, quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn

(NLĐO) - Từ năm 2026, mức lương tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp có thể vượt 100 triệu đồng/tháng sau khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

(NLĐO) - Theo Bộ Nội vụ, những sửa đổi lần này hướng đến xây dựng hệ thống bảo hiểm thất nghiệp hiện đại, lấy người lao động làm trung tâm

việc làm Bảo hiểm thất nghiệp người khuyết tật Bộ Nội vụ đề xuất mới
