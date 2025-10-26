HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lương đóng bảo hiểm thất nghiệp có thể vượt 100 triệu đồng

D.Thu

(NLĐO) - Từ năm 2026, mức lương tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp có thể vượt 100 triệu đồng/tháng sau khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

BHXH Việt Nam cho biết Luật Việc làm 2025 (có hiệu lực từ 1-1-2026) quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tối đa là 1% tiền lương tháng.

Chủ sử dụng lao động đóng tối đa 1% quỹ tiền lương tháng của toàn bộ người lao động đang tham gia, trong khi Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động.

Lương đóng bảo hiểm thất nghiệp có thể vượt 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Tư vấn việc làm cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Nếu người lao động ngừng việc nhưng vẫn hưởng lương bằng hoặc cao hơn lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, thì vẫn đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương đó.

Hiện mức thấp nhất bằng mức tham chiếu (lương cơ sở trước khi bãi bỏ), tức 2,34 triệu đồng/tháng. Về mức đóng tối đa, luật quy định tiền lương làm căn cứ đóng không vượt quá 20 lần lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Như vậy, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là 46,8 triệu đồng.

Trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,2%, tương ứng tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng so với mức hiện hành, để áp dụng từ ngày 1-1-2026. Đây là mức đề xuất trùng với phương án Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất khuyến nghị Chính phủ.

Cụ thể mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động với vùng 1 là 5,31 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 4,73 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 4,14 triệu đồng/tháng, và vùng 4 là 3,7 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng 250.000 - 350.000 đồng, tương ứng bình quân 7,2% so với hiện hành.

Khi lương tối thiểu vùng mới được thông qua, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa sẽ là 74 triệu đồng đối với vùng 4 và cao nhất 106,2 triệu đồng đối với vùng 1.

Bên cạnh việc thay đổi trần tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp, Luật Việc làm 2025 cũng sửa đổi điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

Đáng chú ý, luật bỏ quy định chỉ hỗ trợ doanh nghiệp khi gặp khó khăn, thay vào đó quy định cụ thể hơn các trường hợp được hỗ trợ như thay đổi cơ cấu, công nghệ, lý do kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, di dời hoặc thu hẹp sản xuất.

Tin liên quan

Trợ cấp thất nghiệp 2026: Nhận tiền nhanh hơn, siết điều kiện hưởng

Trợ cấp thất nghiệp 2026: Nhận tiền nhanh hơn, siết điều kiện hưởng

(NLĐO) - Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sắp tới, trường hợp nào được giảm, tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp

(NLĐO) - Trong một số trường hợp, người lao động và người sử dụng lao động sẽ được giảm, tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Nhiều điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp

(NLĐO) - Theo Bộ Nội vụ, những sửa đổi lần này hướng đến xây dựng hệ thống bảo hiểm thất nghiệp hiện đại, lấy người lao động làm trung tâm

trợ cấp thất nghiệp BHXH lương tối thiểu tiền lương tăng lương tối thiểu thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp Luật Việc làm 2025 mức trần tiền lương lương đóng bảo hiểm thất nghiệp
