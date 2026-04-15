Đề xuất mới về mức đóng lệ phí trước bạ, người mua xe điện hưởng lợi

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15-1-2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến hết năm 2030. Ảnh: N.Hải

Theo Bộ Tài chính, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tận dụng thời cơ cung ứng và kích thích người tiêu dùng sử dụng ô tô điện chạy pin, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10 năm 2022, trong đó quy định ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin.

Mức ưu đãi như sau: Trong 3 năm kể từ ngày 1-3-2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng chỗ ngồi.

Để tiếp tục khuyến khích sử dụng xe ô tô điện chạy pin, ngày Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51 năm 2025 sửa đổi Nghị định số 10, kéo dài thời gian áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0% đến hết tháng 2-2027.

Quá trình triển khai thực hiện miễn lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện chạy pin thời gian qua về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra khi ban hành, có tác động đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối ô tô điện chạy pin; tác động đối với môi trường không khí và tác động đối với thu ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan soạn thảo, trong những năm gần đây, đặc biệt đến năm 2025, thị trường xe ô tô điện toàn cầu đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tốc độ, trở thành một phần trọng yếu của ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng xe lưu hành, hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ như các trạm sạc công cộng cũng đang được mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thực tế. Các quốc gia trên thế giới có xu hướng hạn chế hoặc loại bỏ dần các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời khuyến khích các phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.

Nhằm giảm bớt rào cản về chi phí tiếp cận ban đầu cho người sử dụng, chính sách lệ phí trước bạ và các khoản thu khi đăng ký là công cụ phổ biến được nhiều quốc gia sử dụng.

Do đó, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2022/NĐ-CP theo hướng kéo dài thời gian áp dụng mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030 góp phần tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển xe ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô điện chạy pin là 0%, áp dụng đến 31-12-2030. Ô tô điện chạy pin được xác định theo quy định của Bộ Xây dựng.

Bộ Tài chính ước tính, cùng lượng xe điện đăng ký năm 2025, với mức tăng trưởng kinh tế 10%/năm, nếu áp dụng lệ phí trước bạ 0% với xe điện từ 1-3-2027 đến hết 21-12-2030, sẽ làm giảm thu ngân sách về lệ phí trước bạ khoảng 54.000 tỉ đồng.