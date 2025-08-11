Theo Bộ Nội vụ, giai đoạn 2016 – 2020, Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho 728.939 lao động.

Đến năm 2024, doanh số cho vay từ nguồn vốn này đạt 22.625,74 tỉ đồng, giúp 375.055 lao động có việc làm. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, doanh số cho vay đạt hơn 17.443 tỉ đồng, hỗ trợ 234.070 lao động.

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều lao động nông thôn, lao động nữ, người yếu thế phát triển sản xuất, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng.

Tuy nhiên, mức vay tối đa hiện nay (100 triệu đồng/người lao động; 2 tỉ đồng/dự án cơ sở sản xuất, kinh doanh) được đánh giá chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là khi chi phí đầu vào tăng cao.

Bộ Nội vụ đề xuất cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh vay ưu đãi lên 10 tỉ đồng để giải quyết việc làm

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, nâng mức vay tối đa đối với người lao động lên 200 triệu đồng; đối với cơ sở sản xuất – kinh doanh lên 10 tỉ đồng, nhưng không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động được tạo việc làm.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm nêu rõ: Cơ sở sản xuất – kinh doanh và người lao động được vay vốn theo các dự án hỗ trợ khác nhau tại Ngân hàng Chính sách xã hội nhưng tổng dư nợ không vượt mức tối đa.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, căn cứ nguồn vốn và khả năng trả nợ của đối tượng vay. Với khoản vay trên 200 triệu đồng, cơ sở sản xuất – kinh doanh phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định.

Về lãi suất, Bộ Nội vụ đề xuất: Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Việc làm, lãi suất vay bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Đối với đối tượng ưu đãi tại khoản 3 Điều 9 Luật Việc làm, lãi suất vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay.

Việc nâng mức vay và điều chỉnh lãi suất được kỳ vọng sẽ giúp người lao động, đặc biệt nhóm yếu thế, tiếp cận nguồn vốn lớn hơn để đầu tư sản xuất – kinh doanh, qua đó tạo thêm nhiều việc làm bền vững.