Thời sự Xã hội

Đề xuất ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương

Văn Duẩn

(NLĐO) - Dự thảo Nghị quyết của QH về phát triển văn hóa Việt Nam đề xuất, ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, được nghỉ làm và hưởng nguyên lương

Chiều 19-4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ Hai, thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Đáng chú ý là đề xuất ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (bên phải) nhấn mạnh đây là Nghị quyết khó, song rất quan trọng. Ảnh: Hồ Long

Dự thảo Nghị quyết này sẽ được trình Quốc hội trong phiên họp đầu giờ sáng 20-4. Dự thảo Nghị quyết nhằm thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 80 và một số nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, phát triển công nghiệp hóa. Xác định một số cơ chế, chính sách đột phá để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm thu hút các nguồn lực xã hội phát triển văn hóa.

Sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến tại Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, dự thảo Nghị quyết gồm 13 điều, trong đó có quy định ngày 24-11 hàng năm được quy định là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ. Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa; ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa; bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống và bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm; đãi ngộ, phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; đặt hàng, khoán chi đối với hoạt động sáng tạo văn hóa sử dụng ngân sách Nhà nước; quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm, thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam; chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số.

Dự thảo Nghị quyết cũng dành 1 điều quy định về Quỹ văn hóa, nghệ thuật hoạt động theo mô hình hợp tác công tư. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành sự cần thiết, mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết với những lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Việc ban hành Nghị quyết có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nhằm tạo khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách đột phá để khơi thông, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển văn hóa.

Ủy ban tán thành đề nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phát biểu tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội đánh giá cao nỗ lực của Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra, đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý tại Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, thể hiện sự quan tâm, ưu đãi cho phát triển văn hóa. Các đại biểu cũng nhất trí với việc chỉnh lý tên gọi, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 80 và mang tính bao trùm hơn...

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao các ý kiến chất lượng, sâu sắc của các thành viên Ủy ban, góp phần giải quyết những vấn đề lớn đặt ra trong dự thảo Nghị quyết.

Nhấn mạnh đây là lĩnh vực khó song rất quan trọng, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho biết cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra sẽ cố gắng tiếp thu tối đa, làm chặt chẽ và chất lượng nhất có thể, bảo đảm tính khả thi và khi được Quốc hội thông qua sẽ góp phần đạt được những mục tiêu Nghị quyết 80 đặt ra, đồng thời kỳ vọng sẽ kiến tạo sự phát triển mang tính đột phá cho văn hóa.

Đề xuất trình Quốc hội quy định 24-11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người dân được nghỉ lễ

(NLĐO)- Bộ VH-TT-DL đề xuất trình Quốc hội quy định 24-11 hàng năm là "Ngày văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

