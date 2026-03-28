Đề xuất trình Quốc hội quy định 24-11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người dân được nghỉ lễ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất trình Quốc hội quy định 24-11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người dân được nghỉ lễ

Minh Phong

(NLĐO)- Bộ VH-TT-DL đề xuất trình Quốc hội quy định 24-11 hàng năm là "Ngày văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chủ trì soạn thảo.

Đề xuất trình Quốc hội quy định 24-11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương - Ảnh 1.

Đề xuất trình Quốc hội quy định 24-11 hàng năm là '"Ngày văn hóa Việt Nam". Ảnh: NLĐO

Tại dự thảo, Bộ VH-TT-DL đề xuất quy định ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam", các thiết chế văn hóa, thể thao công lập sẽ miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.

Cơ quan soạn thảo nêu rõ, đề xuất nêu trên nhằm phù hợp với quy định của Nghị quyết số 80-NQ/TW "Thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Cùng với đó, nội dung này cũng phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về kinh tế, xã hội tại luật Tổ chức Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đã thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30-4, Quốc tế Lao động 1-5 và Quốc khánh 2-9.

Tin liên quan

Giá vé máy bay "nóng" theo xăng dầu, nhiều gia đình tính lại kế hoạch nghỉ lễ 30-4

(NLĐO) – Giá nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao, tác động tới giá vé máy bay, nhiều người đang tính lại kế hoạch đặt tour, đặt vé máy bay sớm dịp lễ 30-4.

Nghị quyết 80 - "soi đường" cho văn hóa Việt Nam: Khơi thông điểm nghẽn, nút thắt

Nghị quyết 80 đặt ra yêu cầu phải khơi thông các điểm nghẽn, nút thắt, tạo cơ chế khai thác, phát huy tối đa nguồn lực cho phát triển văn hóa

NGHỊ QUYẾT 80 - "SOI ĐƯỜNG" CHO VĂN HÓA VIỆT NAM (*): Phát triển đô thị gắn với bảo tồn di sản

TP Huế hiện có đến 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, cùng hàng ngàn di tích kinh thành, đình đài, miếu mạo

người lao động Bộ Tư pháp văn hóa Việt Nam nghỉ lễ ngày nghỉ lễ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo