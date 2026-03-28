Đề xuất trình Quốc hội quy định 24-11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người dân được nghỉ lễ

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chủ trì soạn thảo.

Tại dự thảo, Bộ VH-TT-DL đề xuất quy định ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam", các thiết chế văn hóa, thể thao công lập sẽ miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.

Cơ quan soạn thảo nêu rõ, đề xuất nêu trên nhằm phù hợp với quy định của Nghị quyết số 80-NQ/TW "Thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Cùng với đó, nội dung này cũng phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về kinh tế, xã hội tại luật Tổ chức Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đã thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30-4, Quốc tế Lao động 1-5 và Quốc khánh 2-9.