Đề xuất nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ xăng sinh học E5 và E10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đề xuất nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ xăng sinh học E5 và E10

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Theo các doanh nghiệp, xăng sinh học dễ hao hụt, có thể gây hư hại thiết bị bồn chứa, trụ bơm.

Tại tọa đàm "Sử dụng xăng sinh học E10 – Phát triển bền vững" do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ngày 25-11, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết từ ngày 1-6-2026, các loại xăng sinh học E5 và E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng trên thị trường. 

Theo bà Hiền, xăng E5 đã được sử dụng đại trà từ năm 2017 và đến nay chưa ghi nhận khiếu nại chính thức liên quan chất lượng nhiên liệu này. Một số sự cố cháy nổ xe từng xảy ra cũng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy nguyên nhân xuất phát từ xăng sinh học. 

Bà Hiền khẳng định khi triển khai xăng E10, nếu phát sinh vấn đề, cơ quan chức năng sẽ xem xét và có giải pháp điều chỉnh phù hợp, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu còn lo ngại với xăng sinh học - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương)

Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho biết giai đoạn đầu khi xăng E5 được đưa ra thị trường, mức tiêu thụ từng đạt 40%. Tuy nhiên, sau đó giảm dần do công tác truyền thông chưa hiệu quả. 

Theo ông Bảo, nguyên nhân chủ yếu do thói quen người tiêu dùng hiện nghiêng về nhiên liệu chất lượng cao, trong khi xăng E5 được phối trộn từ xăng nền RON 92 nên không còn hấp dẫn. Với xăng E10, việc sử dụng xăng nền RON 95 được kỳ vọng tạo khác biệt và nhận được sự ủng hộ từ thị trường.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu còn lo ngại với xăng sinh học - Ảnh 2.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam

Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vẫn bày tỏ sự lo ngại. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát, cho biết đơn vị từng kinh doanh xăng E5 nhưng gặp nhiều khó khăn do loại xăng này dễ hút ẩm, phân tầng, gây hư hỏng bồn chứa và trụ bơm, dẫn đến thua lỗ. 

ĐỌC THÊM

Ông Thắng cho biết chỉ với 10.000 lít xăng E5 nhập kho, doanh nghiệp ghi nhận hao hụt ngay từ 120 – 150 lít; nếu hàng bán chậm trong 7–10 ngày, mức hao hụt có thể tăng thêm 200 – 280 lít.

Từ thực tế này, ông Thắng đề xuất Nhà nước nghiên cứu chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp nâng cấp bồn chứa, trụ bơm và công nghệ phù hợp với xăng sinh học. Mức hỗ trợ theo ông nên dao động từ 2 – 5 tỉ đồng cho doanh nghiệp cấp 1; 1 – 3 tỉ đồng cho doanh nghiệp cấp 2 và khoảng 500 triệu đến 1 tỉ đồng cho doanh nghiệp cấp 3. 

Đây được xem là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển đổi sang xăng sinh học diễn ra suôn sẻ và bền vững.

Tin liên quan

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên phạm vi cả nước.

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ 1-6-2026

(NLĐO) - Từ ngày 1-6-2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Nhiều mẫu xe cũ không tương thích với xăng E10

Theo các chuyên gia, xe máy cũ sản xuất từ trước năm 1998 sử dụng xăng E10 có thể làm hỏng carburetor, ống cao su và nhựa

bán lẻ xăng dầu xăng xăng sinh học E10 e5
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo