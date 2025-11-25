Đề xuất nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ xăng sinh học E5 và E10

Tại tọa đàm "Sử dụng xăng sinh học E10 – Phát triển bền vững" do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ngày 25-11, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết từ ngày 1-6-2026, các loại xăng sinh học E5 và E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng trên thị trường.

Theo bà Hiền, xăng E5 đã được sử dụng đại trà từ năm 2017 và đến nay chưa ghi nhận khiếu nại chính thức liên quan chất lượng nhiên liệu này. Một số sự cố cháy nổ xe từng xảy ra cũng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy nguyên nhân xuất phát từ xăng sinh học.

Bà Hiền khẳng định khi triển khai xăng E10, nếu phát sinh vấn đề, cơ quan chức năng sẽ xem xét và có giải pháp điều chỉnh phù hợp, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương)

Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho biết giai đoạn đầu khi xăng E5 được đưa ra thị trường, mức tiêu thụ từng đạt 40%. Tuy nhiên, sau đó giảm dần do công tác truyền thông chưa hiệu quả.

Theo ông Bảo, nguyên nhân chủ yếu do thói quen người tiêu dùng hiện nghiêng về nhiên liệu chất lượng cao, trong khi xăng E5 được phối trộn từ xăng nền RON 92 nên không còn hấp dẫn. Với xăng E10, việc sử dụng xăng nền RON 95 được kỳ vọng tạo khác biệt và nhận được sự ủng hộ từ thị trường.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam

Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vẫn bày tỏ sự lo ngại. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát, cho biết đơn vị từng kinh doanh xăng E5 nhưng gặp nhiều khó khăn do loại xăng này dễ hút ẩm, phân tầng, gây hư hỏng bồn chứa và trụ bơm, dẫn đến thua lỗ.

Ông Thắng cho biết chỉ với 10.000 lít xăng E5 nhập kho, doanh nghiệp ghi nhận hao hụt ngay từ 120 – 150 lít; nếu hàng bán chậm trong 7–10 ngày, mức hao hụt có thể tăng thêm 200 – 280 lít.

Từ thực tế này, ông Thắng đề xuất Nhà nước nghiên cứu chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp nâng cấp bồn chứa, trụ bơm và công nghệ phù hợp với xăng sinh học. Mức hỗ trợ theo ông nên dao động từ 2 – 5 tỉ đồng cho doanh nghiệp cấp 1; 1 – 3 tỉ đồng cho doanh nghiệp cấp 2 và khoảng 500 triệu đến 1 tỉ đồng cho doanh nghiệp cấp 3.

Đây được xem là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển đổi sang xăng sinh học diễn ra suôn sẻ và bền vững.