Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc

Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch.

Theo lộ trình mới, từ ngày 1-6-2026, toàn bộ xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải được phối trộn để trở thành xăng E10 trước khi đưa ra thị trường. Đây sẽ là loại nhiên liệu dùng cho tất cả động cơ xăng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, thông tư cho phép tiếp tục sản xuất và tiêu thụ xăng E5 RON92 đến hết ngày 31-12-2030, nhằm tạo điều kiện cho thị trường và người tiêu dùng thích ứng dần.

Đối với nhiên liệu diesel sinh học B5 và B10, thông tư chưa quy định bắt buộc sử dụng nhưng khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân tham gia sản xuất, phối trộn và tiêu thụ nhằm mở rộng thị trường nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được giao phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất chính sách thuế, phí và cơ chế tài chính hỗ trợ để khuyến khích kinh doanh và sử dụng xăng sinh học, đồng thời hướng dẫn phương pháp tính giá bán phù hợp với nguyên tắc thị trường và bảo đảm sự quản lý của Nhà nước.