HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đề xuất “phạt nguội” người hút thuốc lá tại nơi cấm

N.Dung

(NLĐO) - Việc sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm siết quản lý thuốc lá thế hệ mới, tăng chế tài, đề xuất phạt nguội hành vi hút thuốc tại điểm cấm.

Hội nghị tham vấn, góp ý hồ sơ chính sách và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khu vực phía Bắc, được Bộ Y tế tổ chức chiều 12-1, tại Hà Nội.

Đề xuất “phạt nguội” người hút thuốc lá tại nơi cấm - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin về việc sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, thuốc lá không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng thông thường, mà là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tật, tử vong sớm và tạo gánh nặng kinh tế cho xã hội.

Tại Việt Nam, mỗi năm có trên 100.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó 84.500 ca do hút thuốc chủ động và 18.800 ca do phơi nhiễm khói thuốc thụ động.

Ước tính tổng chi phí y tế cho các bệnh do thuốc lá gây ra lên tới 108,7 ngàn tỉ đồng vào năm 2022, tạo gánh nặng rất lớn và kéo dài đối với hệ thống y tế, nền kinh tế và an sinh xã hội.

Những năm gần đây, tỉ lệ hút thuốc ở một số nhóm đối tượng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là quốc gia có tỉ lệ người sử dụng thuốc lá đứng thứ 9 thế giới, nằm trong 15 quốc gia có tỉ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất và đứng thứ 3 khu vực ASEAN.

"Việc sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm đề xuất các chính sách đủ mạnh, khả thi, bảo vệ sức khỏe người dân trước sự gia tăng của các sản phẩm thuốc lá mới và các hình thức tiếp thị ngày càng tinh vi"- Thứ trưởng Thuấn nói.

Một điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung, làm rõ khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới. Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đây là cơ sở quan trọng để quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới chưa được điều chỉnh đầy đủ trong luật hiện hành.

Dự thảo cũng bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, gồm tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác; đồng thời cấm sản xuất, mua bán linh kiện, thiết bị rời để lắp ráp các sản phẩm này.

Ngoài ra, đề xuất tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá từ 50% lên tối thiểu 85% mỗi mặt chính, nhằm tăng hiệu quả cảnh báo tác hại.

Đề xuất “phạt nguội” người hút thuốc lá tại nơi cấm - Ảnh 2.

Cơ sở y tế là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và phạm vi khuôn viên

Trao đổi bên lề hội nghị, bác sĩ Lê Thị Hải, Phó giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), cho biết quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã nêu rõ mức xử phạt hành vi hút thuốc tại nơi cấm. Tuy nhiên, tình trạng hút thuốc tại các địa điểm cấm vẫn diễn ra, một phần do công tác kiểm tra, thanh tra chưa thường xuyên; nhiều địa phương chưa thành lập đoàn kiểm tra chuyên trách.

Hiện nay, người hút thuốc tại nơi cấm bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng; trường hợp hút thuốc trên máy bay áp dụng theo quy định xử phạt trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Từ thực tế này, nhiều ý kiến đề nghị áp dụng hình thức "phạt nguội" đối với hành vi hút thuốc tại điểm cấm, thông qua hình ảnh, clip gửi về các ứng dụng do cơ quan chức năng và địa phương quản lý, đồng thời tăng mức xử phạt.

Theo các chuyên gia, bên cạnh chế tài, sự thay đổi về ý thức của người dân, đặc biệt là việc sẵn sàng nhắc nhở người vi phạm, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tình trạng hút thuốc tại nơi cấm và nơi công cộng.

Tin liên quan

Cấm thuốc lá điện tử: Hành động để thay đổi thói quen

Cấm thuốc lá điện tử: Hành động để thay đổi thói quen

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 371/2025/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc triển khai các biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá.

Hút thuốc lá điện tử có thể bị phạt 3-5 triệu đồng

(NLĐO) - Nghị định 371 quy định phạt tới 10 triệu đồng với hành vi chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử; người hút cũng bị phạt 3-5 triệu đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy đạt giải nhất “Cơ sở y tế không khói thuốc lá”

(NLĐO) - Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” tôn vinh các bệnh viện xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, không khói thuốc.

thuốc lá điện tử hút thuốc lá thuốc lá thế hệ mới thuốc lá chất cấm xử phạt hút thuốc lá cấm hút thuốc lá tác hại của thuốc lá hút thuốc lá nơi công cộng xử phạt thuốc lá điện tử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo