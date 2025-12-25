HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy đạt giải nhất “Cơ sở y tế không khói thuốc lá”

N.Dung

(NLĐO) - Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” tôn vinh các bệnh viện xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, không khói thuốc.

Sáng 25-12, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Mạnh Hà trao giấy chứng nhận cho Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị đạt giải nhất cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá".

img

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao giấy chứng nhận cho đại diện cơ sở y tế đạt giải nhất

Cuộc thi do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh cơ sở y tế xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người bệnh.

Phát biểu tại sự kiện, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Chợ Rẫy, nhấn mạnh hút thuốc lá thụ động gây nhiều nguy cơ cho sức khỏe, khi một người hút thuốc có thể ảnh hưởng đến 3 - 4 người xung quanh. Theo ông, để giảm tỉ lệ hút thuốc, cần thay đổi nhận thức của người hút thuốc trong cộng đồng, với sự chung tay của toàn xã hội. "Mỗi nhân viên y tế phải là một "chiến sĩ truyền thông" về phòng chống tác hại thuốc lá cho mỗi bệnh nhân và thân nhân người bệnh khi đến bệnh viện"- bác sĩ Việt nhấn mạnh.

Giải nhì được trao cho Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Các giải thưởng còn lại được trao cho nhiều cơ sở y tế trên cả nước có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, môi trường điều trị có khói thuốc lá tiềm ẩn nguy cơ gây hại thêm cho người bệnh. Một bệnh viện còn khói thuốc là hình ảnh phản cảm, mâu thuẫn với mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. "Không khói thuốc trong bệnh viện không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà còn thể hiện uy tín và danh dự của mỗi cơ sở khám chữa bệnh"- ông Hà nói.

img

Nhân viên y tế dán poster truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bệnh viện.

Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện có mạng lưới y tế rộng khắp với khoảng 1.700 bệnh viện công lập, 406 bệnh viện tư nhân và hàng chục nghìn phòng khám tư nhân. Mỗi năm, hệ thống này tiếp đón gần 20 triệu lượt người khám, điều trị nội trú và ngoại trú.

Với mật độ tiếp xúc lớn như vậy, việc duy trì môi trường khám chữa bệnh trong lành, không khói thuốc lá là nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế.

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần tiếp tục duy trì ban chỉ đạo, tổ giám sát, bảo đảm quy định cấm hút thuốc được thực thi nghiêm túc. Đây cũng là môi trường phù hợp nhất để hỗ trợ người bệnh và thân nhân từ bỏ thuốc lá, thông qua kiến thức y khoa và sự tận tâm của thầy thuốc.

Tin liên quan

Bất ngờ thông tin về phơi nhiễm khói thuốc lá thụ động tại khách sạn

Bất ngờ thông tin về phơi nhiễm khói thuốc lá thụ động tại khách sạn

(NLĐO)- Theo kết quả điều tra, tỉ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020.

Chàng trai 19 tuổi nguy kịch sau một hơi thuốc lá điện tử

(NLĐO) - Nam thanh niên 19 tuổi phải gây mê, thở máy do ngộ độc thuốc lá điện tử, vừa tỉnh lại đã rơi vào suy thận tiến triển nhanh, nguy hiểm tính mạng.

Khoảng 40.000 ca tử vong/năm liên quan đến thuốc lá

(NLĐO)- Việc xây dựng môi trường không khói thuốc trong nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và nơi công cộng là nhiệm vụ cấp thiết

khám chữa bệnh Bệnh viện Chợ Rẫy thuốc lá bệnh viện hút thuốc lá Cơ sở y tế không khói thuốc lá
    Thông báo