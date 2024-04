Phủ xanh đô thị bằng đất "vàng"

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Bình Định cho biết tỉnh vừa hoàn tất việc chuyển hơn 43,4 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất khách sạn Bình Dương (493 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, Bình Định còn hoán đổi khu đất diện tích hơn 2.800 m2 tại 66 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn để Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 xây dựng nhà an dưỡng.



Di dời 3 khách sạn

Trước đó, cuối năm 2019, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt quyết định bổ sung, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 không gian du lịch vịnh Quy Nhơn. Theo đó, đoạn công viên còn lại từ khách sạn Hải Âu đến khách sạn Hoàng Gia ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn được nâng cấp chất lượng cảnh quan, quy mô khoảng 7,25 ha.

Các khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến phải giải tỏa, di dời chậm nhất đến hết thời hạn thuê đất của từng dự án để trồng cây xanh, tạo không gian công cộng, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, không che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển. Với khách sạn Bình Dương, việc di dời thực hiện theo lộ trình đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.

Cũng theo quyết định nêu trên, UBND tỉnh Bình Định đã điều chỉnh chức năng sử dụng đất 3 khách sạn Bình Dương (2 sao), Hải Âu (4 sao) và Hoàng Yến (4 sao) ở phía Đông đường An Dương Vương thành đất công viên công cộng, trồng cây xanh. Việc này nhằm phục vụ sinh hoạt cộng đồng, trả lại cảnh quan đô thị cho phố biển Quy Nhơn.



Khách sạn Hải Âu được di dời để trồng cây xanh, làm công viên Ảnh: ĐỨC ANH

Ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở TN-MT Bình Định, cho biết Bình Dương là khách sạn đầu tiên trong số 3 khách sạn sát biển Quy Nhơn buộc phải di dời, được UBND tỉnh bồi thường. Khách sạn Bình Dương đang chuẩn bị tháo dỡ, di dời để trả lại mặt bằng. Hai khách sạn Hải Âu và Hoàng Yến cũng sẽ di dời theo lộ trình mà các bên đã thống nhất.

Theo ông Tùng, Hải Âu và Hoàng Yến là 2 khách sạn lớn, mang nhiều ý nghĩa trong quá trình phát triển của TP Quy Nhơn. Có giai đoạn, 2 khách sạn này đã đóng góp rất lớn cho ngành du lịch Quy Nhơn trong việc phục vụ, đón tiếp du khách. Vì vậy, Bình Định đang tính toán các giải pháp để doanh nghiệp tái đầu tư hoạt động thuận lợi, sau đó di dời theo lộ trình.

Phủ dày không gian xanh

Nhiều năm qua, Bình Định đã rất quan tâm thực hiện việc quy hoạch theo định hướng ưu tiên các quỹ đất ven biển, khu trung tâm để xây dựng công viên, hoa viên, dải cây xanh và quy hoạch trồng cây xanh trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Cụ thể, không chỉ giải tỏa các khách sạn che khuất tầm nhìn ra biển, Bình Định còn triển khai hàng loạt dự án khác để phục vụ mục tiêu quy hoạch không gian xanh nhằm phát triển du lịch biển Quy Nhơn. Vì vậy, thành phố biển Quy Nhơn với đô thị xanh hiền hòa ngày càng được du khách yêu thích.

Trong những dự án nêu trên, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định được xây dựng tại khu đất ở trung tâm TP Quy Nhơn (trên đại lộ Nguyễn Tất Thành và đường Lê Duẩn). Công trình này được xây dựng ở tầm thấp với kiến trúc độc đáo, xung quanh là các hàng cổ thụ và thảm cỏ xanh mát mắt.

Đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn rợp bóng cây xanh Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tiếp đó là bãi cỏ rộng 3,62 ha được quy hoạch thành khu công viên cây xanh, tạo không gian kiến trúc cảnh quan, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho người dân. Cách đó không xa, trên 2 trục đường chính ven biển Quy Nhơn là An Dương Vương và Xuân Diệu, chính quyền chỉ quy hoạch một số công trình cao tầng tạo điểm nhấn. Phần lớn diện tích đất còn lại chủ yếu làm quảng trường, công viên cây xanh để người dân vui chơi, tập thể dục thể thao...

Theo người dân địa phương, nhiều công trình công cộng, công viên cây xanh... ở phố biển Quy Nhơn được Bình Định xây dựng từ những khu "đất vàng", nằm ở vị trí đắc địa, có giá thị trường lên đến hàng trăm triệu đồng/m2. Không chỉ vậy, khi bờ biển Quy Nhơn được "mở toang", người dân và du khách dễ dàng xuống tắm, hòa mình với thiên nhiên, không bị ngăn trở bởi các khách sạn, nhà hàng, tòa nhà chọc trời như nhiều thành phố ven biển khác.

Theo UBND TP Quy Nhơn, đến cuối năm 2023, địa phương này có tới 24 công viên, 4 quảng trường, 4 hồ điều hòa... Tỉ lệ không gian xanh so với tổng diện tích mặt bằng toàn thành phố đạt trên 33%.

Đến nay, Quy Nhơn đã có hơn 450 tuyến đường được phê duyệt quy hoạch chủng loại cây xanh trồng trên vỉa hè với tổng diện tích gần 803.000 m2; cây xanh trong công viên, hoa viên gần 391.000 m2; cây xanh, thảm cỏ ở quảng trường, khu vực công cộng đô thị hơn 723.000 m2; cây xanh chuyên dụng là 10.000 m2...

Thống kê nêu trên chưa tính đến nhiều công trình xây dựng, quần thể dịch vụ - du lịch, khu dân cư, khu đô thị mới... Những năm qua, chính quyền địa phương luôn chú trọng tạo không gian xanh, thực hiện tốt quy hoạch và định hướng phát triển thành phố.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, khẳng định đến thời điểm này, thành phố đã phủ dày không gian xanh, nhất là khu vực trung tâm và dọc bờ biển.

Thành phố du lịch sạch ASEAN Theo ông Nguyễn Đức Toàn, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định luôn xác định việc trồng cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của địa phương. Vì vậy, thời gian qua, các cấp, các ngành của thành phố đã thường xuyên tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng TP Quy Nhơn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, đưa Quy Nhơn - Bình Định trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. "Những kết quả này đã góp phần đưa TP Quy Nhơn lần thứ hai được vinh danh "Thành phố du lịch sạch ASEAN" tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á 2024 vừa được tổ chức ở Lào" - ông Toàn tự hào.