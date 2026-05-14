HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đề xuất tăng tự chủ ĐH, đào tạo tiến sĩ trọng điểm

Huy Lân

(NLĐO) - Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là mở rộng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, không phụ thuộc mức độ tự chủ tài chính.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo nghị định quy định về tự chủ, cơ chế tài chính đối với giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp và chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian để lấy ý kiến rộng rãi.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 248/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời triển khai các quy định mới của Luật Giáo dục ĐH (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) năm 2025.

Đề xuất tăng tự chủ đại học, đào tạo tiến sĩ trọng điểm - Ảnh 1.

Tự chủ đại học đã tạo cơ chế cho các trường phát triển

Theo Bộ GD-ĐT, nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý để đổi mới cơ chế tài chính và đầu tư cho giáo dục; phân bổ ngân sách nhà nước dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ sở đào tạo. Nhà nước cũng ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các ngành, lĩnh vực trọng điểm theo kết quả đầu ra.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là mở rộng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, không phụ thuộc mức độ tự chủ tài chính. 

Các trường được tự chủ về học thuật, nghiên cứu khoa học, tổ chức nhân sự, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản và đầu tư.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định sử dụng các nguồn tài chính từ đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhà trường. Các khoản chi bao gồm tiền lương, thuê chuyên gia, hoạt động chuyên môn, quản lý, dịch vụ và trả lãi vay hợp pháp. Việc chi tiêu phải gắn với hiệu quả, công khai và minh bạch theo quy chế nội bộ.

Dự thảo cũng phân loại cơ sở giáo dục theo hai nhóm "bảo đảm chi thường xuyên" và "chưa tự bảo đảm chi thường xuyên" nhằm có cơ chế đầu tư phù hợp cho các ngành chiến lược, khoa học cơ bản và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Về cơ chế tài chính, dự thảo quy định nguyên tắc phân bổ ngân sách dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đồng thời, đề xuất chính sách hỗ trợ, học bổng cho nhóm ngành đào tạo giáo viên, khoa học cơ bản, nghệ thuật, thể thao, các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược và chương trình đào tạo tiến sĩ.

Đáng chú ý, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian sẽ áp dụng cho nghiên cứu sinh học tại các cơ sở giáo dục ĐH trong nước thuộc nhóm ngành, lĩnh vực trọng điểm do Thủ tướng quyết định. Chương trình gắn đào tạo tiến sĩ với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo dự thảo, nghiên cứu sinh thuộc chương trình này không đồng thời hưởng chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước trong thời gian học tập, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bộ GD-ĐT kỳ vọng nghị định mới sẽ tạo chuyển biến mạnh trong cơ chế quản trị, tài chính và đầu tư cho giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tin liên quan

Ba nguyên nhân khiến tự chủ đại học chậm tiến

Ba nguyên nhân khiến tự chủ đại học chậm tiến

PGS-TS Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, lý giải 3 nguyên nhân dẫn đến việc tự chủ ĐH chậm chuyển biến

Tự chủ đại học còn nhiều bất cập

(NLĐO)- Thành công của tự chủ ĐH sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội.

Tự chủ đại học chưa phát huy hiệu quả

(NLĐO)- Luật Giáo dục ĐH chưa phát huy quyền tự chủ đại học cho các trường do bị điều chỉnh bởi các luật khác.

giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học tự chủ tài chính tự chủ đại học đào tạo tiến sĩ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo