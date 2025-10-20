HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất Thanh tra Chính phủ được trích 30% từ các khoản tiền thu hồi

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Tư pháp đã họp thẩm định đề xuất mới về mức trích từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra.

Chiều 20-10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đã chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Đề xuất mới về mức trích từ các khoản tiền thu hồi của thanh tra Chính phủ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bộ Tư pháp

Theo Tờ trình, dự thảo quy định về đối tượng được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước là các cơ quan thanh tra được quy định tại Điều 7 của Luật Thanh tra năm 2025, gồm: Thanh tra Chính phủ (TTCP); thanh tra tỉnh, thành phố; thanh tra Bộ Quốc phòng, thanh tra Bộ Công an, thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan thanh tra khác trong quân đội, công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thanh tra cơ yếu; thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế.

Về mức trích, dự thảo đề xuất Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 200 tỉ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 200 tỉ đồng đến 320 tỉ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 320 tỉ đồng/năm.

Các cơ quan thanh tra còn lại được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 30 tỉ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 30 tỉ đồng đến 60 tỉ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 60 tỉ đồng/năm.

Dự thảo giữ nguyên tỉ lệ trích của các cơ quan thanh tra được kế thừa từ Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 nhưng có tăng biên độ trích cho phù hợp với thực tế hiện nay, khi các cơ quan thanh tra sau sắp xếp, số lượng biên chế của các cơ quan thanh tra về cơ bản đều tăng, tương ứng với nhu cầu tăng cường, hỗ trợ các khoản chi cho hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các công tác khác cũng tăng theo tương ứng…

Góp ý tại buổi họp thẩm định, đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính… bày tỏ đồng tình, thống nhất với nội dung của Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Kết luận phiên họp Hội đồng thẩm định, ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cho biết các thành viên Hội đồng thẩm định khẳng định việc trình dự thảo Nghị quyết là cần thiết.

Về phạm vi điều chỉnh, ông Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại để đảm bảo cụ thể hóa, đúng và đầy đủ quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Thanh tra; đề nghị thiết kế lại Điều 7 lập dự toán, giao dự toán và quyết toán kinh phí được trích cho rõ ràng, minh bạch, thuận lợi, tránh vướng mắc sau này.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về phát hành trái phiếu của nhiều ngân hàng, công ty

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về phát hành trái phiếu của nhiều ngân hàng, công ty

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ đã phát hiện loạt vi phạm về phát hành trái phiếu của 5 ngân hàng, 37 công ty cổ phần, 25 công ty TNHH

Giao Thanh tra Chính phủ hướng dẫn người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI kê khai tài sản

(NLĐO)- Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026.

Thủ tướng: Thanh tra Chính phủ có thể vào cuộc xem xét việc thao túng thị trường vàng

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng.

ngân sách nhà nước thu hồi tài sản Bộ Tư pháp dự thảo nghị quyết Thanh tra Chính phủ
