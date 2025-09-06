HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: Thanh tra Chính phủ có thể vào cuộc xem xét việc thao túng thị trường vàng

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng.

Ngày 6-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng: Thanh tra Chính phủ có thể vào cuộc xem xét việc thao túng thị trường vàng- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát về tình hình thế giới thời gian quan với các biến động khó lường. Trong đó nhấn mạnh đến xung đột thương mại tiếp tục căng thẳng sau khi Mỹ áp thuế đối ứng lên nhiều quốc gia. Cùng với đó, giá vàng, bất động sản, thị trường tài chính thế giới biến động mạnh, tác động đến tình hình trong nước.

Ở trong nước, theo Thủ tướng Chính phủ, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hàng loạt chương trình, sự kiện lớn trang trọng, ý nghĩa cùng Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và diễu binh, diễu hành, được tổ chức thành công, đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.

Về kinh tế - xã hội, Thủ tướng đánh giá tháng 8 tốt hơn tháng 7, 8 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, các bộ ngành, địa phương đã làm tốt công tác an sinh xã hội, cơ bản không để ai bị thiếu ăn thiếu mặc hay thiếu trường học; chăm lo tốt cho năm học mới, hỗ trợ ăn trưa và giảm học phí cho học sinh...

Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Đối với thị trường chứng khoán, Thủ tướng cho rằng nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt, nhưng cần phải đánh giá lại, xem có các hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường chứng khoán hay không.

Thủ tướng: Thanh tra Chính phủ có thể vào cuộc xem xét việc thao túng thị trường vàng- Ảnh 2.

Các thành viên Chính phủ dự phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm nay, Thủ tướng đề nghị "khó cũng phải làm, không thể không làm". Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tận dụng các điều kiện thuận lợi, tăng cường sự sáng tạo để đạt các mục tiêu đã đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để bảo đảm phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực. Các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp phải tăng trưởng thì cả nước mới tăng trưởng.

Các bộ ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng vì đây cũng là giải pháp tăng thêm nguồn lực cho phát triển.

Theo Thủ tướng, sau khi kết thúc triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 thì cần tiếp tục tổ chức hội chợ mùa thu để giới thiệu, liên kết sản xuất, kinh doanh. Khẩn trương chuẩn bị tổ chức hội chợ năm mới từ 1-1-2026 đến Tết Nguyên đán 2026 để tăng cường giao lưu hàng hóa, thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Tại phiên họp này, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải nêu bật bài học kinh nghiệm giải pháp, nhất là giải pháp làm tốt hơn công tác an sinh xã hội, lĩnh vực giáo dục, y tế; ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài. Đồng thời, xử lý ngay và nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực như thao túng thị trường, găm hàng đội giá, nạn hàng giả, hàng nhái...

