Đề xuất thí điểm thanh toán bằng stablecoin tại trung tâm tài chính quốc tế

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, trong 5 tháng đầu năm 2026, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tăng khoảng 38% so với cuối năm trước, trong đó thanh toán bằng mã QR tăng hơn 50% nhờ sự bùng nổ của dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với Trung Quốc, Hàn Quốc.

Từ đầu tháng 4-2026, du khách Trung Quốc có thể sử dụng ví điện tử Alipay để quét mã VIETQRGlobal tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và các điểm du lịch trên khắp Việt Nam. Đồng thời, dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng cho phép hơn 115 triệu tài khoản người dùng, gồm du khách và người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, sử dụng ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng thuộc mạng lưới GLN International quét mã tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận trên toàn quốc.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, cho biết việc kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc mang lại nhiều tiện ích, cho phép du khách sử dụng đồng bản tệ khi chi tiêu mua sắm, giao dịch hàng hóa, dịch vụ thương mại.

Lượng giao dịch thanh toán qua hai thị trường này ghi nhận kết quả tích cực ngay trong giai đoạn đầu triển khai. Dự kiến trong năm nay, Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán QR với Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và Nhật Bản...

Du khách trải nghiệm thanh toán qua mã VIETQRGlobal

Về phía doanh nghiệp, đại diện Công ty CP 9Pay (đơn vị trung gian thanh toán là thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng) cho hay đang phối hợp mở rộng thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR cùng Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), cho phép du khách từ nhiều quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử tại nước họ để quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại Việt Nam.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ thí điểm tại Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, 9Pay cũng đang nghiên cứu triển khai thanh toán bằng stablecoin (tiền mã hóa ổn định) thông qua mã QR. Nếu được áp dụng hiệu quả, mô hình này có thể mở ra khả năng thanh toán thuận tiện hơn cho du khách từ các thị trường như Nga, Ấn Độ hoặc khu vực Trung Đông, đồng thời giúp các ví điện tử và nền tảng tài chính quốc tế kết nối sâu hơn với thị trường Việt Nam.

Stablecoin là một loại tài sản kỹ thuật số được thiết kế để duy trì giá trị ổn định bằng cách neo vào một tài sản tham chiếu bên ngoài (thường là tiền pháp định như USD, EUR…). Mục tiêu của stablecoin là kết hợp ưu điểm của tiền mã hóa như giao dịch nhanh chóng, xuyên biên giới, không qua trung gian, với sự ổn định về giá của tài sản truyền thống.