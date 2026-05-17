Đây là chia sẻ của PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), xung quanh giải pháp để giảm lệ thuộc vốn của doanh nghiệp vào kênh tín dụng ngân hàng.

Trong thời gian qua, ngân hàng vẫn là kênh huy động vốn chính cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, tổng dư nợ tín dụng hiện đã vượt 140% GDP và đây là ngưỡng mà nhiều tổ chức quốc tế cảnh báo có thể gây rủi ro cho hệ thống tài chính. Nếu tiếp tục tăng trưởng dựa chủ yếu vào tín dụng ngân hàng, độ ổn định của hệ thống tài chính sẽ chịu áp lực rất lớn.

Vì vậy, một trong những sứ mệnh quan trọng của VIFC-HCMC là thu hút dòng vốn cho doanh nghiệp trong nước và cả khu vực, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu vốn cho nền kinh tế được ước tính lên tới 70-80 tỉ USD mỗi năm.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân chia sẻ về các kênh huy động vốn qua trung tâm tài chính quốc tế

Với các kênh huy động vốn từ VIFC-HCMC, Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng sàn chứng khoán quốc tế trong trung tâm tài chính. VIFC-HCMC đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với hai sàn chứng khoán là Nasdaq và London Stock Exchange cho việc phát triển thị trường vốn trong giai đoạn tới.

Trung tâm tài chính quốc tế cũng cho phép các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu xanh, trái phiếu quốc tế, tạo cơ sở pháp lý để thu hút dòng vốn xanh, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh trong thời gian tới.

Đặc biệt, theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, không chỉ doanh nghiệp lớn, mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, cũng như các startup vẫn có thể huy động vốn thông qua sàn giao dịch vốn cộng đồng. Sàn này đã được quy định cụ thể trong các nghị định giúp doanh nghiệp có thể huy động tối đa 700.000 USD mỗi năm. Đây sẽ là kênh hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dù mới ra mắt và đang trong giai đoạn đi vào vận hành nhưng VIFC-HCMC liên tục ghi dấu ấn, giúp TPHCM tăng hạng trên bảng xếp hạng GFCI - chỉ số đánh giá các trung tâm tài chính toàn cầu – khi vươn lên vị trí thứ 84 thế giới, vượt qua Bangkok, Jakarta. TPHCM đang đứng thứ 3 các trung tâm tài chính trong khu vực Đông Nam Á, sau Singapore và Kuala Lumpur.

Theo ông Huân, TPHCM khó cạnh tranh trực diện với Singapore trong ngắn hạn, song hoàn toàn có thể tạo lợi thế riêng nhờ quy mô nền kinh tế thực, vị trí logistics, nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và chi phí cạnh tranh. Đơn cử, chi phí hoạt động tại TPHCM hiện chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/5 so với Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc).