HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Những cách nào để huy động vốn qua trung tâm tài chính quốc tế?

Thực hiện: Thái Phương – Lê Tỉnh

(NLĐO) – Đang có rất nhiều kênh để doanh nghiệp, gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ, khởi nghiệp có thể tiếp cận vốn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM.

Đây là chia sẻ của PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), xung quanh giải pháp để giảm lệ thuộc vốn của doanh nghiệp vào kênh tín dụng ngân hàng. 

TIN LIÊN QUAN

Trong thời gian qua, ngân hàng vẫn là kênh huy động vốn chính cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, tổng dư nợ tín dụng hiện đã vượt 140% GDP và đây là ngưỡng mà nhiều tổ chức quốc tế cảnh báo có thể gây rủi ro cho hệ thống tài chính. Nếu tiếp tục tăng trưởng dựa chủ yếu vào tín dụng ngân hàng, độ ổn định của hệ thống tài chính sẽ chịu áp lực rất lớn.

Vì vậy, một trong những sứ mệnh quan trọng của VIFC-HCMC là thu hút dòng vốn cho doanh nghiệp trong nước và cả khu vực, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu vốn cho nền kinh tế được ước tính lên tới 70-80 tỉ USD mỗi năm.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân chia sẻ về các kênh huy động vốn qua trung tâm tài chính quốc tế

Với các kênh huy động vốn từ VIFC-HCMC, Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng sàn chứng khoán quốc tế trong trung tâm tài chính. VIFC-HCMC đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với hai sàn chứng khoán là Nasdaq và London Stock Exchange cho việc phát triển thị trường vốn trong giai đoạn tới.

Trung tâm tài chính quốc tế cũng cho phép các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu xanh, trái phiếu quốc tế, tạo cơ sở pháp lý để thu hút dòng vốn xanh, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh trong thời gian tới.

Đặc biệt, theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, không chỉ doanh nghiệp lớn, mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, cũng như các startup vẫn có thể huy động vốn thông qua sàn giao dịch vốn cộng đồng. Sàn này đã được quy định cụ thể trong các nghị định giúp doanh nghiệp có thể huy động tối đa 700.000 USD mỗi năm. Đây sẽ là kênh hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dù mới ra mắt và đang trong giai đoạn đi vào vận hành nhưng VIFC-HCMC liên tục ghi dấu ấn, giúp TPHCM tăng hạng trên bảng xếp hạng GFCI - chỉ số đánh giá các trung tâm tài chính toàn cầu – khi vươn lên vị trí thứ 84 thế giới, vượt qua Bangkok, Jakarta. TPHCM đang đứng thứ 3 các trung tâm tài chính trong khu vực Đông Nam Á, sau Singapore và Kuala Lumpur.

Theo ông Huân, TPHCM khó cạnh tranh trực diện với Singapore trong ngắn hạn, song hoàn toàn có thể tạo lợi thế riêng nhờ quy mô nền kinh tế thực, vị trí logistics, nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và chi phí cạnh tranh. Đơn cử, chi phí hoạt động tại TPHCM hiện chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/5 so với Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc).

Tin liên quan

Nhiều "ông lớn" Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản muốn lập ngân hàng con ở Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM

Nhiều "ông lớn" Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản muốn lập ngân hàng con ở Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM

(NLĐO) – Rất nhiều "ông lớn" ngân hàng của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản muốn thành lập ngân hàng con trong Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM nhưng…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Trung tâm tài chính phải có slogan đủ rõ ràng, tạo niềm tin

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Trung tâm Tài chính quốc tế cần lấy niềm tin nhà đầu tư làm cốt lõi, hút dòng vốn quốc tế

Sếp ngân hàng nói về điện sạch để hút vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế

(NLĐO) - Khi các tổ chức quốc tế đầu tư vào trung tâm tài chính họ sẽ tìm kiếm các dự án xanh, doanh nghiệp đã chuyển đổi nên cần tính bài toán năng lượng sạch

trung tâm tài chính quốc tế TPHCM siêu đô thị tphcm VIFC-HCMC trung tâm tài chính quốc tế việt nam tại tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo