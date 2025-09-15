Đề xuất về bảo hiểm thất nghiệp với đối tượng mới

Theo Luật Việc làm 2025, từ ngày 1-1-2026, người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên mà làm không trọn thời gian, có tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật BHXH thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đây là một trong những đối tượng mới tham gia BHTN so với Luật Việc làm hiện hành.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 2025 về BHTN mới đây, Bộ Nội vụ cũng đề xuất mức tiền lương đóng BHTN đối với đối tượng này. Theo đó, tiền lương làm căn cứ đóng BHTN là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận HĐLĐ. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại sàn giao dịch việc làm ở TP HCM. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Nếu HĐLĐ thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng...