Chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Cần cân nhắc thấu đáo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Cần cân nhắc thấu đáo

Bài và ảnh: MAI CHI

Nhiều ý kiến cho rằng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng cần được bảo lưu để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mới đây, Bộ Nội vụ đề xuất người lao động (NLĐ) có thời gian đóng BHTN trên 36 tháng đến đủ 144 tháng thì thời gian đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) được bảo lưu. Trường hợp NLĐ đóng BHTN trên 144 tháng thì những thời gian chưa được giải quyết hưởng trợ cấp không được bảo lưu. Theo Bộ Nội vụ, đề xuất trên dựa trên cơ sở các quy định hiện hành đã và đang được triển khai thực hiện.

Sẽ tái diễn "lách luật"

Thực tế, trước khi Luật Việc làm năm 2025 (hiệu lực từ ngày 1-1-2026) được Quốc hội thông qua, nội dung không bảo lưu thời gian đóng BHTN vượt quá 144 tháng cho NLĐ đã từng được đưa vào dự thảo luật và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Nhưng sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng nội dung này không có trong quy định của Luật Việc làm hiện hành mà được quy định tại Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH nên đã chỉ đạo chỉnh lý theo hướng không quy định nội dung này trong dự thảo luật.

Nay đề xuất không bảo lưu thời gian đóng BHTN vượt quá 144 tháng cho NLĐ được đưa vào dự thảo nghị định, tiếp tục thu hút sự quan tâm của NLĐ. Chị Nguyễn Thị Thanh, công nhân Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (phường Linh Xuân, TP HCM), bày tỏ không đồng tình với đề xuất này vì chưa bảo đảm công bằng giữa người tham gia BHTN thời gian dài và ngắn. 

Ví dụ, người tham gia BHTN 36 tháng, họ được hưởng trọn 3 tháng TCTN tương ứng với tổng thời gian tham gia. Nhưng NLĐ đóng vào quỹ BHTN dài hơn, chẳng hạn 24 năm đóng thì chỉ được hưởng tối đa 12 tháng, tương ứng 1/2 tổng thời gian đóng, thời gian đóng còn lại mất trắng. "Tôi đồng tình với việc BHTN mang tính sẻ chia, nhưng nếu sự sẻ chia ấy chỉ hướng đến NLĐ đóng BHTN lâu dài thì liệu có thỏa đáng?" - chị Thanh băn khoăn.

Còn ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP HCM), cho rằng nếu đề xuất này được thông qua sẽ làm giảm động lực để NLĐ cống hiến cho doanh nghiệp (DN) đến khi hết tuổi lao động. Cụ thể, cùng với quy định mới của Luật Việc làm 2025 là NLĐ nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu không được hưởng TCTN, sẽ tái diễn tình trạng NLĐ "lách luật" nghỉ việc khi sắp đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng TCTN trước khi hưởng lương hưu để tránh thiệt thòi. Điều này không có lợi cho quỹ BHTN, DN và cả NLĐ.

Do vậy, ông kiến nghị nên bảo lưu thời gian đóng BHTN trên 144 tháng cho NLĐ. Đồng thời, tính toán mức hưởng hợp lý (có thể thấp hơn mức hưởng 60% tiền lương tháng đóng BHTN của thời gian đóng BHTN dưới 144 tháng) cho thời gian đóng vượt để khuyến khích NLĐ tham gia BHTN lâu dài.

Chính sách BHTN: Cần cân nhắc thấu đáo - Ảnh 1.

Nên bảo lưu thời gian đóng trên 144 tháng để người lao động an tâm tham gia bảo hiểm thất nghiệp lâu dài

Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia

Ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, đánh giá khi Luật Việc làm mới được ban hành mà không quy định rõ việc bảo lưu hay không bảo lưu thời gian đóng BHTN 144 tháng đã có nhiều NLĐ liên hệ với trung tâm bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng. Họ có nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng BHTN trên 144 tháng.

Ông Hiền cũng đồng tình với việc nên cho NLĐ đã làm thủ tục hưởng TCTN được bảo lưu thời gian đóng BHTN vượt 144 tháng để thu hút NLĐ tích cực tham gia BHTN và tránh biến động lao động. Bên cạnh đó, cần có các chính sách đối với NLĐ đã đóng BHTN trên 144 tháng nhưng chưa hưởng TCTN lần nào (nghỉ hưu, chết) để bảo đảm việc có đóng - có hưởng nhằm ổn định quan hệ lao động.

Hiện nay, tình trạng DN nợ BHXH, BHYT, BHTN diễn ra khá phổ biến, dẫn đến nhiều NLĐ chốt chậm hoặc không chốt được sổ BHXH để làm thủ tục TCTN đúng thời gian quy định. "Từ đó, không ít NLĐ có tham gia BHTN phải chịu thiệt thòi khi nghỉ việc, mất việc nhưng không được hưởng TCTN, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cần triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp chế tài trong xử lý người sử dụng lao động có hành vi nợ đóng, trốn đóng BHTN để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia" - ông Hiền đề xuất.

Đề cập đến đề xuất trên, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, cho hay BHXH thành phố vẫn giữa nguyên quan điểm như trước đây, khi góp ý cho dự thảo Luật Việc làm, là nên bảo lưu thời gian đóng BHTN trên 144 tháng cho NLĐ. Bởi, việc tham gia các loại hình bảo hiểm như BHXH, BHYT hoặc BHTN đều theo nguyên tắc có đóng - có hưởng.

NLĐ tham gia BHTN là để hưởng các chính sách của Nhà nước khi chẳng may mất việc làm theo nguyên tắc đóng càng nhiều thì thời gian hỗ trợ dài; mức đóng càng cao thì mức hưởng BHTN càng cao. Việc quy định không bảo lưu thời gian đóng BHTN từ tháng 145 trở đi là vi phạm nguyên tắc đóng - hưởng. Do đó, nếu vẫn giữ nguyên quan điểm trên thì phải điều chỉnh quy định theo hướng NLĐ dừng đóng BHTN nếu đã đóng đủ 144 tháng. 

Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, có 5 trường hợp NLĐ được bảo lưu thời gian đóng BHTN từ ngày 1-1-2026, gồm: có thời gian đóng BHTN trên 36 tháng đến đủ 144 tháng chưa được giải quyết hưởng TCTN; bị hủy quyết định hưởng TCTN; đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng; không đến nhận tiền TCTN; được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau khi chấm dứt hưởng.


Tin liên quan

Đóng BHTN quá 12 năm, NLĐ muốn ngưng để nhận trợ cấp thất nghiệp được không?

Đóng BHTN quá 12 năm, NLĐ muốn ngưng để nhận trợ cấp thất nghiệp được không?

(NLĐO) - Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng, tương ứng 144 tháng đóng BHTN, thời gian đóng dư không được tính hưởng và bảo lưu

Thu hồi gần 1.100 tỉ đồng BHXH, BHYT, BHTN sau thanh tra

(NLĐO) - BHXH Việt Nam truy thu hàng trăm tỉ đồng và thu hồi nhiều khoản chi sai trong đợt thanh tra hàng chục nghìn đơn vị từ năm 2024 đến tháng 4-2025

Doanh nghiệp phải tự chi trả quyền lợi cho người lao động nếu chậm, trốn đóng BHTN

(NLĐO) - Theo luật mới, doanh nghiệp sẽ trả khoản tiền tương ứng với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mà người lao động được hưởng nếu chậm, trốn đóng

Bảo hiểm thất nghiệp trợ cấp thất nghiệp Thường vụ Quốc hội tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu tư vấn pháp luật mất việc làm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo