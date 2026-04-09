Bộ Công Thương vừa hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7-11-2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.



Đề xuất xăng E10 bán rộng rãi trên cả nước từ 30-4

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống. Cụ thể, xăng E10, loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước từ 30-4. Mốc này sớm một tháng so với lộ trình cũ là 1-6-2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được bán trên thị trường đến hết 2030.

Theo Bộ Công Thương, việc chuyển đổi sớm xăng E10 góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, ổn định thị trường và nâng tự chủ năng lượng quốc gia. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp do tác động xung đột Trung Đông.

Có thể kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc ngay trong tháng 4

Về mặt hàng xăng sinh học E10, tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều ngày 9-4, ông Đào Duy Anh – Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương đang đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học trong tháng 4-2026.

Bộ Công Thương đã đề nghị các thương nhân đầu mối báo cáo mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang xăng sinh học. Theo đó, có 3 yếu tố cho phép triển khai sớm xăng sinh học gồm: nguồn cung, điều kiện pháp lý và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là sự sẵn sàng của hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Hiện nay, vẫn còn một số doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hạ tầng như thau rửa bồn bể, đầu tư trang thiết bị.

Bộ Công Thương đã có tờ trình báo cáo Chính phủ về các điều kiện triển khai phân phối xăng E10 trong tháng 4, kèm theo nhiều giải pháp cụ thể. "Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp này, có thể đưa xăng E10 vào sử dụng trên toàn quốc ngay trong tháng 4"- ông Duy Anh cho biết.