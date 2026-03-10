HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất vận hành, chuẩn bị phối trộn xăng E10

T.Trực

(NLĐO) – Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đã đi vào vận hành từ cuối tháng 2-2026, sau hơn chục năm "đắp chiếu".

Ngày 10-3, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất (đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất), cho biết sau thời gian bảo dưỡng, sửa chữa, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đã chính thức đi vào vận hành từ cuối tháng 2-2026.

"Tuy nhiên, do nguồn cung nguyên liệu đang thiếu hụt nên nhà máy chưa thể hoạt động hết công suất" - ông Sĩ cho biết.

- Ảnh 1.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất tại thời điểm tháng 7-2025

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, việc đưa các nhà máy ethanol trong nước vào vận hành được xem là giải pháp quan trọng, cung cấp nguồn cung phục vụ pha chế xăng sinh học E10, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo quy định của Bộ Công Thương, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì lưu thông trên toàn quốc phải được phối trộn thành xăng sinh học E10, trong khi xăng E5 RON92 tiếp tục được phép lưu hành đến hết năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian tới, phần lớn phương tiện giao thông tại Việt Nam ước tính khoảng 75 triệu xe máy và hơn 5,5 triệu ô tô sẽ từng bước chuyển sang sử dụng xăng sinh học.

- Ảnh 2.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất tại thời điểm tháng 7-2025

Ngoài việc đưa vào vận hành sản phẩm Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) cho biết doanh nghiệp chuẩn bị tiếp nhận khoảng 60.000 tấn nhiên liệu sinh học E100 để pha chế xăng E10.

Nguồn nhiên liệu sinh học được cung cấp từ Nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung. Theo kế hoạch, lượng ethanol này sẽ được vận chuyển trực tiếp đến hệ thống bồn bể của Nhà máy lọc dầu Dung Quất thông qua hệ thống đường ống kết nối, phục vụ quá trình phối trộn xăng sinh học.

Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung cho biết nhà máy đã hoàn thành giai đoạn chạy thử và cho ra sản phẩm ethanol nhiên liệu. Trong giai đoạn vận hành ban đầu, nhà máy sản xuất được khoảng 470 m³ ethanol và đã xuất lô hàng đầu tiên cung cấp cho BSR để phục vụ pha chế xăng sinh học E10 RON95.

Sau giai đoạn thử nghiệm, nhà máy tiếp tục tối ưu hóa quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Khi vận hành ở công suất tối ưu, sản lượng ethanol dự kiến đạt khoảng 60.000 tấn mỗi năm, bình quân hơn 5.000 tấn mỗi tháng. 

Nguyên liệu đầu vào chủ yếu là sắn lát khô, được cung ứng theo hợp đồng dài hạn nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, tổng mức đầu tư là 2.219 tỉ đồng, do Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công xây dựng trên diện tích 24,62 ha tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) vào tháng 9-2009.

Được đầu tư công nghệ hiện đại, nhà máy từng được xem là cơ sở sản xuất nhiên liệu sinh học lớn nhất miền Trung, với công suất tối đa đạt 100.000 m3/năm (tương đương 80.000 tấn ethanol), sử dụng nguyên liệu chính là sắn lát khô (khoảng 230.000 tấn/năm) để sản xuất ethanol sinh học pha chế xăng E5, phân phối ra thị trường.

Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng, tháng 4-2015, nhà máy này phải tạm ngừng hoạt động do thua lỗ kéo dài và đầu ra sản phẩm gặp nhiều khó khăn.

Sau 3 năm đóng cửa, BSR-BF ký hợp đồng hợp tác với một công ty, tái khởi động nhà máy Bio Ethanol Dung Quất trong hai đợt ngắn (từ tháng 10-2018 đến tháng 4-2019), sản xuất khoảng 2.000 m3 ethanol. Tuy nhiên, sau đó lại rơi vào tình trạng đình trệ và tiếp tục ngừng hoạt động.


