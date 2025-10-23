Dear Min của Min

Nhật ký âm nhạc của Min

Min gởi thư cho chính mình

Album thứ 3 của Min mang tên Dear Min vừa ra mắt đã tạo sự chú ý. Trái ngược với màu sắc sôi động và năng lượng tích cực thường thấy ở các sản phẩm trước đây của Min, tổng thể album "Dear Min" là một cuốn nhật ký âm nhạc, giữ nguyên sự mong manh, yếu đuối trong một cô gái từng bước trưởng thành từ những tổn thương. Album "Dear Min" đi theo concept của một bức thư được MIN viết gửi đến chính mình và người hâm mộ.

Đối với Min, album mới không chỉ là âm nhạc mà là một thế giới trọn vẹn: "Một tác phẩm nghệ thuật bền vững, sẽ đi theo mình một chặng đường rất dài. Min muốn từng chi tiết, từ ánh sáng sân khấu đến chiếc đĩa vật lý, đều mang hơi thở của Dear Min".

Mỗi bài hát giống như một lát cắt trong hành trình trưởng thành, để rồi xếp lại thành bức thư mà Min muốn gửi cho bản thân và cho cả những ai đang lắng nghe.

Min mong các bạn "tìm thấy sự đồng cảm trong những lời hát và giai điệu này, để biết rằng bạn không một mình. Nếu có buồn, hãy để Min buồn cùng bạn".

Min chia sẻ, thử thách lớn nhất trong quá trình thực hiện album "Dear Min" không nằm ở kỹ thuật mà ở cảm xúc: "Với những bài hát mang nhiều nỗi niềm, Min không thể đóng vai được mà phải thật sự sống lại trong cảm xúc đó. Có những lúc khi thu âm, MIN phải dừng lại, hít thở, rồi mới có thể tiếp tục. Nhưng chính điều đó làm cho sản phẩm lần này chân thật hơn. Nó không chỉ là âm nhạc, mà là lời tự sự".

Min mở toang cửa sổ cảm xúc

Min bộc lộ bản thân

Dear Min là lần đầu tiên Min dám mở hết ngăn kéo cảm xúc của mình, không giấu diếm, không tô vẽ màu hồng lên những nỗi buồn. Mọi thứ thật hơn, mong manh hơn và cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn. Nữ ca sĩ hi vọng khán giả khi nghe những giai điệu này sẽ tìm thấy sự đồng cảm và biết rằng không ai là đang một mình cả. "Nếu có buồn, hãy để Min buồn cùng bạn" - cô nói.

Với Min, album Dear Min là cách cô giải phóng bản thân khỏi nỗi buồn, bằng cách dám đối diện và kể lại bằng âm nhạc. Hành trình đó có những lúc mệt nhoài, nhưng mỗi giai đoạn như một cánh cửa nhỏ, mở ra rồi khép lại một phần quá khứ. Và khi bước qua tất cả các lớp cảm xúc bên trong, cô thấy bóng tối không còn đáng sợ nữa.

Trong từng bài hát, nữ ca sĩ được sống lại với những điều từng khiến mình buồn, nhưng lần này là để buông bỏ, không còn né tránh.

Không đơn thuần xoay quanh chuyện tình yêu, theo Min, album là trải nghiệm đi qua những tổn thương, là cách một người dần tìm lại sự bình yên và niềm tin, để tiếp tục yêu cả bản thân cô ấy và cuộc sống này.

“Dear Min” của Min: cảm xúc thật sau 3 năm

Min cũng xinh đẹp hơn xưa

Trở lại thị trường âm nhạc sau 3 năm kể từ album đầu tay "50/50", Min cho biết áp lực khi làm album "Dear Min" không đến từ các xu hướng thịnh hành: "Thay vì chạy theo cái mới, Min chọn trung thực với cảm xúc của mình. Sự mới mẻ không nhất thiết phải đến từ xu hướng, mà đến từ cách mình nhìn thế giới. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có một gam màu riêng, và khi Min trung thực với nó, âm nhạc vì thế sẽ tự nhiên thay đổi theo".

Min cũng không ngần ngại chia sẻ về những khó khăn mình đang gặp phải trong âm nhạc có lẽ là việc mình đi khá chậm.

"Min không ra sản phẩm liên tục, cũng không xuất hiện nhiều trên gameshow, nên đôi khi khán giả ít thấy mình hơn. Nhưng mỗi nghệ sĩ đều có tốc độ riêng. Với Min, âm nhạc cần được ấp ủ đủ lâu để thật sự chín và đúng với cảm xúc tại thời điểm đó" - cô nói.

Rồi cô nói thêm: "Giá trị mới ở Dear Min có thể không phải là kỹ thuật hay xu hướng, mà là trải nghiệm, sự thật và cảm xúc được chính mình chưng cất qua thời gian, thứ chỉ có khi mình thật sự sống và đi qua đủ nhiều".