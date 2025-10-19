Min trở lại Vpop

Min học được cách buông bỏ kỳ vọng

Min chia sẻ "Giải thoát không đến từ việc quên đi, mà từ việc dám đối diện". Cách đối diện của Min chính là dùng âm nhạc để kể. 10 ca khúc trong album "Dear Min" là một cuộc trò chuyện thành thật giữa Min và bản thân, cũng là hành trình Min tự mình nhìn lại những gì đã trải qua và chân thành chia sẻ cùng khán giả thông qua âm nhạc.

Đặc biệt, trong dự án mới, Min lựa chọn thể hiện khía cạnh rất mong manh, dễ vỡ của mình ra bên ngoài, thay vì giữ hình ảnh tươi sáng và năng lượng tích cực thường thấy ở các sản phẩm trước đây.

Min bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên Min dám mở hết ngăn kéo cảm xúc của mình. Không giấu giếm, không 'sugarcoat' - tô vẽ màu hồng lên những nỗi buồn. Mọi thứ thật hơn, mong manh hơn và cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn.

Min mong các bạn cảm thấy như đang đọc một bức thư gửi riêng cho chính các bạn. Trong những dòng chữ và giai điệu này, bạn tìm thấy sự đồng cảm và biết rằng bạn không một mình. Nếu có buồn, hãy để Min buồn cùng bạn".

Không đơn thuần xoay quanh chuyện tình yêu, theo Min, album là trải nghiệm đi qua những tổn thương: "Có những điều trong ba năm qua khiến Min tổn thương, nhưng thay vì để nó định nghĩa mình, Min chọn để nó dạy mình. Mọi người có thể nghĩ đó là về một mối tình, nhưng thật ra đó còn là hành trình Min học cách buông bỏ kỳ vọng, đối diện với cô đơn và tự mình đứng dậy.

Điều Min muốn khán giả thấy qua album không chỉ về những câu chuyện tình yêu, mà là cách một người dần tìm lại sự bình yên và niềm tin, để tiếp tục yêu cả bản thân cô ấy và cuộc sống này".

Khó khăn của Min

Min viết thư cho bản thân

Min chia sẻ thêm về khó khăn mình đã trải qua: "Min cảm thấy như không ai thật sự hiểu mình, dù có nói ra cũng khó có ai thấu hết câu chuyện bên trong. Và có lẽ chính sự cô đơn ấy khiến Min tổn thương nhất. Min chỉ dần thu mình lại, thấy khó bộc lộ cảm xúc hay chia sẻ suy nghĩ ra bên ngoài.

Gần như Min không gặp gỡ ai, chỉ một vài người bạn thân lâu năm. Nhưng cũng nhờ khoảng lặng đó, Min học cách lắng nghe chính mình, chậm rãi và dịu dàng hơn. Có lẽ vì thế, âm nhạc lần này trở thành nơi Min được nói ra một phần nỗi lòng của mình".

Cô gọi album "Dear Min" là sự giải thoát đối với chính mình: "Làm album mang đến nhiều mệt nhọc nhưng cũng là sự giải thoát với Min. Trong từng bài hát, Min được sống lại những điều từng khiến mình buồn, nhưng lần này là để buông bỏ, không còn né tránh hay sợ đối diện.

Mỗi giai đoạn như một cánh cửa nhỏ, mở ra rồi khép lại một phần quá khứ. Giải thoát không đến từ việc quên đi, mà từ việc dám đối diện và kể lại bằng âm nhạc. Và khi làm được điều đó, bóng tối không còn đáng sợ nữa".

Min đã vượt qua được những chông chênh

Cô cũng gởi lời nhắn: "Cảm ơn bạn vì đã không bỏ cuộc. Tôi biết bạn đã cố gắng nhiều lắm, chỉ để tiếp tục sống và tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn. Ước gì khi ấy bạn biết, bạn vốn dĩ đã xứng đáng được yêu, không cần phải trở nên tốt hơn, không cần phải gồng mình thêm nữa. Rồi sẽ đến lúc bạn hiểu, tất cả những điều từng khiến bạn đau, thật ra đang dẫn bạn đến nơi này, nơi bạn có thể nhìn lại và mỉm cười".