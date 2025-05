Đêm 18-5, cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Bản tin lúc 15 giờ 30 hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở một số khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay 18-5, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17-5 đến 8 giờ ngày 18-5 có nơi trên 170 mm như: Tân Lập (Hà Giang) 174,2 mm, Na Hang (Tuyên Quang) 235,6 mm, Yến Dương (Bắc Kạn) 214,8 mm,...

Dự báo chiều tối và đêm 18-5, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (trên 70 mm/3 giờ). Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 19-5, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, trong 2 giờ qua (từ 12 giờ đến 14 giờ 18-5), khu vực tỉnh Thanh Hoá đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như: Bát Mọt 75,8 mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.



Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Thường Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Ngọc Lặc, Lang Chánh.