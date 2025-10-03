Đêm hội trăng rằm mang niềm vui đến 1.300 thiếu nhi Cần Giờ

Chiều 3-10, tại Trường THCS Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TP HCM), Đoàn Sở Công Thương TP HCM phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cần Giờ và nhiều đơn vị đồng hành như Bình Tây Food, Kido Group, VNPay, Vinamilk, Đông Nam Promotion, MVCRO, MM Mega Market, … tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm 2025" dành cho 1.000 thiếu nhi là học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Niềm vui của các em học sinh bên những chiếc lồng đèn truyền thống tại "Đêm hội trăng rằm"

Đến với "Đêm hội trăng rằm", các em học sinh được dùng bữa là miến gà và sữa

Tại chương trình, ban tổ chức chuẩn bị 1.000 suất ăn, đồng thời trao 1.000 phần quà là bánh kẹo, lồng đèn, sữa,... cho các em.

Ngoài ra, 20 suất học bổng cũng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Anh Nguyễn Hàn Dũng, Bí thư Đoàn Sở Công Thương TP HCM, chia sẻ: "Hy vọng "Đêm hội trăng rằm" sẽ là một kỷ niệm tuổi thơ đẹp, tiếp thêm niềm vui và động lực để các em vững bước vào năm học mới".

Trao học bổng cho học sinh nghèo, nỗ lực vươn lên trong học tập

Chiều cùng ngày, Đoàn Thanh niên Sở Công Thương còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Thới Đông tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" cho 300 thiếu nhi tại xã này.