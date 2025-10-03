Đêm hội trăng rằm mang niềm vui đến 1.300 thiếu nhi Cần Giờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đêm hội trăng rằm mang niềm vui đến 1.300 thiếu nhi Cần Giờ

(NLĐO) - 1.300 thiếu nhi Cần Giờ được tham gia "Đêm hội trăng rằm 2025" với nhiều hoạt động sôi nổi cùng những phần quà ý nghĩa

Chiều 3-10, tại Trường THCS Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TP HCM), Đoàn Sở Công Thương TP HCM phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cần Giờ và nhiều đơn vị đồng hành như Bình Tây Food, Kido Group, VNPay, Vinamilk, Đông Nam Promotion, MVCRO, MM Mega Market, … tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm 2025" dành cho 1.000 thiếu nhi là học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Đêm hội trăng rằm mang niềm vui đến 1.300 thiếu nhi Cần Giờ - Ảnh 1.

Đêm hội trăng rằm mang niềm vui đến 1.300 thiếu nhi Cần Giờ - Ảnh 3.

Niềm vui của các em học sinh bên những chiếc lồng đèn truyền thống tại "Đêm hội trăng rằm"

Đêm hội trăng rằm mang niềm vui đến 1.300 thiếu nhi Cần Giờ - Ảnh 4.

Đến với "Đêm hội trăng rằm", các em học sinh được dùng bữa là miến gà và sữa

Tại chương trình, ban tổ chức chuẩn bị 1.000 suất ăn, đồng thời trao 1.000 phần quà là bánh kẹo, lồng đèn, sữa,... cho các em. 

Ngoài ra, 20 suất học bổng cũng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Anh Nguyễn Hàn Dũng, Bí thư Đoàn Sở Công Thương TP HCM, chia sẻ: "Hy vọng "Đêm hội trăng rằm" sẽ là một kỷ niệm tuổi thơ đẹp, tiếp thêm niềm vui và động lực để các em vững bước vào năm học mới".

Đêm hội trăng rằm mang niềm vui đến 1.300 thiếu nhi Cần Giờ - Ảnh 5.

Trao học bổng cho học sinh nghèo, nỗ lực vươn lên trong học tập

Chiều cùng ngày, Đoàn Thanh niên Sở Công Thương còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Thới Đông tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" cho 300 thiếu nhi tại xã này.

Tin liên quan

Trung thu ấm áp của hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP HCM

Trung thu ấm áp của hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP HCM

(NLĐO) - Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM trao tặng quà trung thu cho 240 người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng.

Mang Trung thu ấm áp đến trẻ em mọi miền

Vinamilk đã thực hiện nhiều hoạt động đón Trung thu với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn tại các trung tâm bảo trợ và mang những phần sữa, bánh đến với trẻ em sau những ngày bão lũ.

TP HCM: 1.300 học sinh Cần Giờ ăn phở, vui đón Trung thu sớm

(NLĐO) - Tại chương trình "Đêm hội trăng rằm – Đón Tết Trung Thu", Báo Người Lao Động phối hợp trao 20 suất hỗ trợ học tập (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 20 em học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

đoàn thanh niên trao học bổng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cần Giờ học sinh tiểu học Sở Công Thương đêm hội trăng rằm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo