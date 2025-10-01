HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Trung thu ấm áp của hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP HCM

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM trao tặng quà trung thu cho 240 người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng.

Tối 1-10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM tổ chức chương trình "Mùa trăng yêu thương 2025".

Trung thu ấm áp của hơn 200 trẻ em kém may mắn tại TP HCM - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao quà trung thu cho các em nhỏ

Tại đây, Ban tổ chức đã trao 200 phần quà trung thu cho các em khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi phần quà trị giá 500.000đ gồm: tiền mặt và bánh trung thu, áo, khẩu trang, lồng đèn... 

Dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM trao 20 xe đạp, 20 xe lăn cho các học sinh và người khuyết tật ở tỉnh Đồng Nai do Hội thánh Kwang Sung tài trợ.

Tổng cộng trong dịp Tết Trung thu 2025, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM trao tặng quà cho 240 người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng.

Trung thu ấm áp của hơn 200 trẻ em kém may mắn tại TP HCM - Ảnh 2.

Các em nhỏ xem biểu diễn ảo thuật

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM, gửi lời tri ân đến các đơn vị, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ Hội thực hiện chương trình "Mùa trăng yêu thương 2025". Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc mong muốn các em khuyết tật, trẻ mồ côi đón nhận những món quà với sự trân trọng và biết ơn. Từ đó, cố gắng học tập, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trung thu ấm áp của hơn 200 trẻ em kém may mắn tại TP HCM - Ảnh 3.

Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại chương trình

 

