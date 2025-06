Đem lại cuộc sống tốt hơn cho đoàn viên - lao động

Bảo đảm an toàn lao động

Gắn liền với Tháng CN, các cấp Công đoàn TP HCM đã triển khai hiệu quả "Tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động". Cụ thể, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM tổ chức 1.953 buổi tuyên truyền, tập huấn về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, thu hút 79.044 lượt CNVC-LĐ tham gia; tổ chức họp mặt, tặng quà 918 CN với tổng số tiền hơn 1,13 tỉ đồng.

Các cấp Công đoàn còn chủ động phối hợp với nhiều DN nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc, tổng vệ sinh nhà máy; tăng cường kiểm tra máy móc, an toàn điện, phòng chống cháy nổ nhằm bảo đảm năng suất lao động và an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động... Các hoạt động này đã thu hút trên 211.000 lượt CNVC-LĐ tham gia.