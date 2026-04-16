Đêm mai, chờ đón “cầu lửa” Thiên Cầm rực sáng dưới trăng non

Theo trang theo dõi thiên văn Time and Date, người dân Việt Nam sẽ đón trăng non tháng 4 vào lúc 18 giờ 51 phút ngày 17-4.

Đó là một dịp tuyệt vời để bạn quan sát Lyrids, cơn mưa sao băng được đặt theo tên tiếng Latin "Lyra" của chòm sao Thiên Cầm, là chòm sao gần vị trí mà các ngôi sao băng xuất phát trên bầu trời nhất.

Một quả cầu lửa Lyrids xuất hiện trên bầu trời hạt Northford, bang Connecticut - Mỹ hồi năm 2023. Đêm trăng non tháng 4-2026 sẽ mang lại một cơ hội thú vị để những người yêu thiên văn quan sát và chụp lại những khoảnh khắc tương tự - Ảnh: HIỆP HỘI THIÊN VĂN MỸ

Năm nay, các ngôi sao băng Lyrids đầu tiên đã bắt đầu rơi kể từ ngày 14-4, tần suất ngày một dày thêm qua từng ngày.

Đến đêm 22, rạng sáng 23-4, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực đại với số sao băng xuất hiện mỗi giờ lên đến 18 cái.

Nguồn gốc thực sự của Lyrids là Thatcher, một sao chổi quay quanh Mặt Trời với chu kỳ lên đến 415 năm. Tuy nhiên, hàng năm, Trái Đất lại đi qua chiếc đuôi đá bụi mà nó để lại, khiến các mảnh vụn lao vào bầu khí quyển và tạo nên sao băng.

Một số mảnh vụn trong đuôi sao chổi Thatcher khá lớn, khiến Lyrids thỉnh thoảng giải phóng những quả cầu lửa.

Khác với sao băng tỏa sáng yếu và ngắn ngủi, "cầu lửa" gây ra những vệt sáng cực mạnh trên bầu trời, kéo dài và đôi khi để lại những dải khói bụi tồn tại trong vài giây.

Vào đêm 17-4, cơn mưa sao băng hãy còn thưa thớt. Nhưng bóng tối dày đặc nhất của đêm trăng non sẽ mang đến cho bạn cơ hội quan sát rõ ràng cả những vệt sao băng mờ nhạt nhất. Và nếu cầu lửa hiện ra, nó sẽ vô cùng rực rỡ.

Tất nhiên bạn cũng có thể quan sát ngay từ đêm nay 16-4, khi trăng khuyết chỉ còn là một dải sáng cực mỏng.

Ngay cả đêm 22, rạng sáng ngày 23, ánh trăng vẫn còn đủ mờ để không ảnh hưởng đáng kể đến việc quan sát đêm cực đại Lyrids.