Đêm nhạc Beethoven sắp diễn ra tại TPHCM

Trong đêm nhạc "A night of Beethoven's Symphony No.9" - diễn ra lúc 20 giờ ngày 10-5 tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), khán giả sẽ được thưởng thức 2 kiệt tác "Biển lặng" và "Chuyến đi thuận lợi" của nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig van Beethoven.

Đêm nhạc Beethoven được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh, quy tụ các nghệ sĩ tài năng: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mác, Phan Hồng Dịu cùng với sự hợp xướng của Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh(ảnh trên) và NSƯT Phạm Khánh Ngọc sẽ góp mặt trong đêm nhạc Beethoven tại TPHCM (Ảnh: B.T.C)

Biển cả là một trong những nguồn cảm hứng tuyệt vời trong các tác phẩm âm nhạc cổ điển. Khởi đầu bằng những âm thanh tựa làn sóng, "Biển lặng" và "Chuyến đi thuận lợi" vang lên đầy cảm hứng bởi sự tĩnh lặng xen lẫn dữ dội của biển cả.

Hai tác phẩm trên được viết vào năm 1815, trong bối cảnh nhà soạn nhạc Beethoven đang đối diện việc suy giảm thính giác. Song, chính điều này càng khiến tác phẩm mang đậm chất kịch tính. Cảnh tượng biển cả lặng yên trước khi con tàu bắt đầu cuộc hành trình, kết hợp với những giai điệu thanh thoát đã thể hiện một cách tuyệt vời về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

Nhà soạn nhạc Beethoven đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho âm nhạc, mang đến những cách tân táo bạo và tạo nên những tác phẩm có giá trị lâu bền.



