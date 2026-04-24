Văn hóa - Văn nghệ

Đêm nhạc Beethoven sắp diễn ra tại TPHCM

T.Trang

Đêm nhạc Beethoven được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Trong đêm nhạc "A night of Beethoven's Symphony No.9" - diễn ra lúc 20 giờ ngày 10-5 tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), khán giả sẽ được thưởng thức 2 kiệt tác "Biển lặng" và "Chuyến đi thuận lợi" của nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig van Beethoven.

Đêm nhạc Beethoven được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh, quy tụ các nghệ sĩ tài năng: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mác, Phan Hồng Dịu cùng với sự hợp xướng của Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM.

Đêm nhạc Beethoven sắp diễn ra tại TP HCM - Ảnh 1.

Đêm nhạc Beethoven sắp diễn ra tại TP HCM - Ảnh 2.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh(ảnh trên) và NSƯT Phạm Khánh Ngọc sẽ góp mặt trong đêm nhạc Beethoven tại TPHCM (Ảnh: B.T.C)

Biển cả là một trong những nguồn cảm hứng tuyệt vời trong các tác phẩm âm nhạc cổ điển. Khởi đầu bằng những âm thanh tựa làn sóng, "Biển lặng" và "Chuyến đi thuận lợi" vang lên đầy cảm hứng bởi sự tĩnh lặng xen lẫn dữ dội của biển cả.

Hai tác phẩm trên được viết vào năm 1815, trong bối cảnh nhà soạn nhạc Beethoven đang đối diện việc suy giảm thính giác. Song, chính điều này càng khiến tác phẩm mang đậm chất kịch tính. Cảnh tượng biển cả lặng yên trước khi con tàu bắt đầu cuộc hành trình, kết hợp với những giai điệu thanh thoát đã thể hiện một cách tuyệt vời về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

Nhà soạn nhạc Beethoven đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho âm nhạc, mang đến những cách tân táo bạo và tạo nên những tác phẩm có giá trị lâu bền.


Đêm nhạc Beethoven, Chopin và Grieg tại TP HCM

Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM (HBSO) và Học viện Âm nhạc Mickiewicz và Quỹ Âm nhạc Warsaw - Ba Lan sẽ tổ chức đêm hòa nhạc đặc biệt giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Beethoven, Chopin và Grieg.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới

(NLĐO)- Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới diễn nhiều tác phẩm mang âm hưởng dân ca Việt Nam vào tối 6-4 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ Bích Trà biểu diễn trong đêm nhạc Beethoven và Rachmaninov tại TP HCM

Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM sẽ tổ chức đêm hòa nhạc Beethoven và Rachmaninov vào lúc 20 giờ ngày 13-7 tại Nhà hát Thành phố.

Đêm nhạc Beethoven Nhà hát Thành phố nguồn cảm hứng giá trị nhân văn Nhạc trưởng Trần Nhật Minh
