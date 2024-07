Nghệ sĩ Bích Trà biểu diễn trong đêm nhạc Beethoven và Rachmaninov tại TP HCM

Đây là một chương trình mang đậm giá trị nghệ thuật hàn lâm, khán giả thành phố sẽ được chiêm ngưỡng tuyệt tác của 2 nhà soạn nhạc thiên tài vĩ đại: Ludwig van Beethoven và Sergei Rachmaninov. Chương trình được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch, đặc biệt có sự tham gia của nghệ sĩ piano quốc tế Nguyễn Bích Trà trở về từ Anh.



Nghệ sĩ Bích Trà - con gái của NSND Trà Giang (ảnh do NSCC)

Nghệ sĩ Nguyễn Bích Trà sinh ra tại Hà Nội và làm việc tại Anh. Cô là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam có được hợp đồng ghi âm độc tấu với Naxos, một trong những hãng thu âm hàng đầu thế giới. Ba đĩa CD độc tấu của cô được Naxos phát hành toàn cầu từ cuối năm 2011 giúp cô phát huy được tài năng qua nhiều cuộc thi và được ghi nhận tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế.

Cô là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu của thanh niên Việt Nam năm 2002 và là người Việt Nam đầu tiên đã được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music, thành viên của Viện Âm nhạc Hoàng gia, Anh) cho những cống hiến âm nhạc nổi bật trong năm 2013.

Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng tuyệt tác đánh dấu sự quay trở lại đầy ngoạn mục về thể loại sáng tác dành cho piano của Rachmaninov, bản Concerto số 2.