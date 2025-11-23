Đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam 2025": Khi yêu thương lên tiếng vì đồng bào vùng lũ

Tiếp nối tinh thần lan tỏa yêu thương

Đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam 2025

"Nghĩa tình phương Nam 2025" vừa được Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM công bố, do Đảng ủy – UBND Phường An Khánh phối hợp cùng Tổng hợp Truyền hình Việt Nam tại TP HCM và Phòng trà Không Tên tổ chức.

Đêm nhạc diễn ra vào ngày 30-11 tại Công viên bờ sông, Phường An Khánh, TP HCM. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, đồng thời được tiếp sóng trên Đài PT-TH Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Tây Ninh. "Nghĩa tình phương Nam 2025" nhằm gây quỹ thông qua Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong mùa mưa bão năm 2025.

"Nghĩa tình phương Nam 2024" từng thành công khi quyên góp được hàng tỉ đồng để chung tay xây dựng Làng Nủ (Lào Cai). Vì vậy, ban tổ chức cũng hi vọng chương trình "Nghĩa tình phương Nam 2025" nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Năm nay, thiên tai và bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, làm ảnh hưởng nặng đến đời sống và sinh kế của người dân. "Nghĩa tình phương Nam 2025" được tạo nên như một lời nhắn gửi ấm áp: khi đất nước khó khăn, tinh thần "lá lành đùm lá rách" luôn hiện diện.

Toàn bộ số tiền quyên góp trong đêm nhạc sẽ được chuyển trực tiếp vào Quỹ Tấm lòng Việt và kịp thời đến đúng nơi cần hỗ trợ: từ việc cứu trợ khẩn cấp đến tái thiết nhà cửa, ổn định sinh kế cho bà con vùng lũ.

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đỉnh cao

Dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn

Chương trình quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam – những giọng ca gắn liền với truyền thống làm thiện nguyện và lan tỏa yêu thương: Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Cẩm Vân – Khắc Triệu, Jimmii Nguyễn, Lê Hiếu, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Giang Hồng Ngọc, MTV Band, Cece Trương, Jack Long, Phương Diễm Huyền, Ôn Vĩnh Quang, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh.

Sân khấu ngoài trời dự kiến đón hàng chục nghìn khán giả, được dàn dựng với hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại, mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn giữa không gian bờ sông lộng gió.

Trong suốt thời gian diễn ra đêm nhạc, Ban tổ chức bố trí khu vực tiếp nhận đóng góp trực tiếp từ mạnh thường quân. Tất cả nguồn quỹ sẽ được chuyển thẳng đến tài khoản của Quỹ Tấm lòng Việt:

Tên tài khoản: QUỸ TẤM LÒNG VIỆT

Số tài khoản: 1235667979

Ngân hàng: Vietcombank

Phát hành 3.000 vé – cơ hội để khán giả chung tay Khán giả trên cả nước có thể tham dự đêm nhạc và góp phần vào hành trình sẻ chia bằng cách mua vé: Hotline: 028 382 73778 – 0867 611 911 Điểm bán vé: Trung tâm THVN tại TP HCM – 7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP HCM và Phòng trà Không Tên – 112 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, TP HCM.



