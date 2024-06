Đêm pháo hoa “Tình yêu diệu kỳ” trên nền trời Đà Nẵng

Dẫn khán giả lên từng cung bậc cảm xúc khi yêu, âm nhạc "You Take My Breath Away" vang lên, khiến người xem phải nín thở trước những màn pháo hoa tinh tế và phức tạp. Đội Đức mở “hòm rương báu” để lấy ra 4000 đầu pháo hoa được sản xuất ở khắp các châu lục và các hiệu ứng pháo hoa đẳng cấp nhất thế giới