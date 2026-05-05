HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đến lượt hãng xe công nghệ Be thông báo tăng giá cước

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Trước đó, hãng xe công nghệ Grab cũng đã có động thái điều chỉnh giá cước bằng cách tăng phí nền tảng, với mức từ 3.000 - 19.000 đồng, tùy dịch vụ.

Ngày 5-5, Công ty CP Be Group thông báo sẽ điều chỉnh giá cước các dịch vụ trên ứng dụng Be từ ngày 8-5.

Theo doanh nghiệp, sau 5 năm duy trì mức giá ổn định, việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu. Be Group cho biết mức tăng giá dự kiến có thể giúp cải thiện thu nhập của đối tác tài xế, với mức tăng khoảng 2%–11% trên mỗi chuyến xe hoặc đơn hàng.

Cùng với việc điều chỉnh giá, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ, phát triển các tính năng công nghệ và triển khai thêm chương trình ưu đãi nhằm tối ưu trải nghiệm, cũng như chi phí sử dụng cho khách hàng.

- Ảnh 1.

Bảng giá cước tại khu vực TP HCM

- Ảnh 2.

Bảng giá cước tại khu vực Hà Nội

Theo thông tin công bố, giá cước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành, nhưng chưa bao gồm các khoản phí như cầu đường, phà, bến bãi, phí sân bay và các phụ phí khác (nếu có). Ngoài mức giá cơ sở, cơ chế giá linh hoạt có thể được áp dụng tùy theo khu vực và thời điểm khi nhu cầu sử dụng dịch vụ biến động.

Trong trường hợp chuyến xe hoặc đơn hàng kết thúc sớm hơn dự kiến, mức giá vẫn được tính theo chính sách hiện hành. Giá cước cụ thể sẽ được hiển thị trên ứng dụng trước khi khách hàng xác nhận đặt dịch vụ.

Trước đó, Grab cũng đã điều chỉnh một số loại phí, áp dụng từ ngày 28-4. Cụ thể, phí nền tảng đối với dịch vụ GrabBike là 3.000 đồng mỗi cuốc xe; đối với dịch vụ ô tô dao động từ 5.000 đến 19.000 đồng.

Trong khi đó, phí dịch vụ bổ sung áp dụng cho GrabExpress từ 4.000 đến 11.000 đồng, còn các đơn hàng GrabFood và GrabMart chịu mức phí từ 4.000 đến 6.000 đồng.

Tin liên quan

Grab thu phụ phí nắng nóng là rất vô lý, "biến tướng" của tăng giá cước

Grab thu phụ phí nắng nóng là rất vô lý, "biến tướng" của tăng giá cước

(NLĐO)- Khách hàng phản ứng khi Grab thông báo thu phụ phí nắng nóng, trong khi các chuyên gia nhấn mạnh đây là phụ phí rất vô lý.

Hãng gọi xe công nghệ đầu tiên tăng giá cước

(NLĐO) - Giá xăng dầu tăng cao đã tác động đến các doanh nghiệp vận tải. Grab là đơn vị tăng giá cước đầu tiên trong các hãng gọi xe công nghệ

Tổng cục Thuế yêu cầu Grab thận trọng khi phát ngôn về việc tăng giá cước

(NLĐO)- Tổng cục Thuế yêu cầu Công ty TNHH Grab thận trọng phát ngôn khi đưa ra lời giải thích với công luận và lái xe về việc điều chỉnh tăng cơ cơ cấu giá là do tác động Nghị định 126, tránh tạo dư luận và xã hội hiểu không đúng về pháp luật của Nhà nước về chính sách thuế.

Grab xe công nghệ điều chỉnh giá be tăng cước phí nền tảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo