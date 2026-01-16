Đến sáng 16-1, giá vàng miếng SJC tăng 10 triệu đồng/lượng trong 2 tuần

Sáng 16-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 160,8/lượng, bán ra 162,8 triệu đồng/lượng - ổn định so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC đã chững lại sau nhiều ngày đi lên. Giá vàng miếng đang thấp hơn 700.000 đồng so mức cao nhất 163,5 triệu đồng/lượng lập vào ngày 14-1. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 2 tuần, mỗi lượng vàng đã tăng tới 10 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng ổn định khi Công ty SJC niêm yết mua vào - bán ra lần lượt 157,2 - 159,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chững lại vào sáng nay

Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán vàng nhẫn 24K thương hiệu PNJ ở mức 161 triệu đồng/lượng. Giá vàng Thăng Long ở Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải được duy trì ở mức cao, lên tới 162,8 triệu đồng/lượng, ngang với giá vàng miếng SJC.

Một số công ty giao dịch vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC, trong bối cảnh vàng miếng khan hiếm và nhu cầu mua vàng nhẫn tăng cao.

Giá vàng trong nước chững lại khi giá vàng thế giới những ngày gần đây chủ yếu biến động quanh vùng 4.600 USD/ounce. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.604 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng đang tạm lắng khi tâm lý ngại rủi ro trên thị trường giảm nhẹ trước thông tin Mỹ ít có khả năng tấn công Iran. Đà tăng tiếp của đồng USD cũng khiến giá vàng chưa thể bứt phá tiếp. Hiện chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 99,35 điểm, tiếp tục tăng so với phiên trước và duy trì mốc cao trong nhiều tuần qua.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết hiện vào khoảng 146,4 triệu đồng/lượng.



