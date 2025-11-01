Đến TP HCM du lịch, nữ du khách tá hoả vì để quên điện thoại trên taxi

Công an phường Sài Gòn trao trả điện thoại cho bà Booth Carly Marie.

Trước đó, ngày 30-10, bà Booth Carly Marie (quốc tịch Mỹ) đến Việt Nam du lịch qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Bà Marie sau đó đón taxi về trung tâm thành phố.

Sau khi xuống xe, bà Marie phát hiện để quên điện thoại trên taxi nên đến Công an phường Sài Gòn trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Sài Gòn vào cuộc xác minh, vận động người nhặt được điện thoại giao nộp lại điện thoại.

Đến chiều 31-10, Công an phường Sài Gòn đã trao trả lại điện thoại cho bà Marie.

Bà Marie cho biết rất biết ơn vì không nghĩ sẽ tìm lại được điện thoại nhưng nhờ sự nhiệt tình, tích cực của Công an phường Sài Gòn đã giúp bà tìm lại được tài sản của mình.