Cháy lớn ở căn nhà chứa bao bì tại phường Bình Hưng Hòa, TP HCM

Tối 31-10, Công an phường Bình Hưng Hòa (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn ở một căn nhà.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà rộng hơn 100 m2 ở hẻm đường số 5 phường Bình Hưng Hòa. Phát hiện cháy, người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Hỏa hoạn sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Cảnh sát chia làm nhiều hướng, phun nước ngăn cháy lan.

Bước đầu xác định căn nhà trên chứa bao bì nhựa, ni-long...

Lửa bùng lên dữ dội.



