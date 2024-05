Dẹp loạn YouTuber, Tiktoker: Cần sử dụng "bàn tay sắt"

Xử lý theo quy định của pháp luật

Theo thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng là một trong những chức năng nghiệp vụ của cục. Trường hợp các YouTuber và TikToker đi theo "sư Thích Minh Tuệ" mà có hành vi tác động, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cục sẽ có biện pháp trực tiếp giải quyết, hoặc thông báo cơ quan chức năng tham mưu cho chính quyền địa phương để xử lý đúng quy định của pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự.

N.Hưởng