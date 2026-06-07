Derby thủ đô chia tay HLV Popov

Trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 18 giờ ngày 7-6 (FPT Play).

Thể Công Viettel chỉ cần thêm 1 điểm để chính thức giành ngôi á quân V-League 2025-2026 cùng tấm vé tham dự AFC Champions League Two mùa giải tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng khi đối thủ của đoàn quân HLV Popov là tân vô địch Công an Hà Nội FC - đội bóng rất hưng phấn sau khi sớm đăng quang giải đấu.

CLB Thể Công Viettel của Bùi Tiến Dũng (trái) gặp thử thách khó ở vòng đấu cuối V-League 2025-2026 (Ảnh: VPF)

Điều đáng lo với Thể Công Viettel là phong độ gần đây có dấu hiệu chững lại. Hai vòng đấu liên tiếp, đội bóng áo lính đều bị chia điểm trước các đối thủ yếu hơn, lần lượt để PVF-CAND và Công an TP HCM cầm hòa với cùng tỉ số 1-1. Những kết quả này khiến Thể Công Viettel chưa thể sớm đoạt vị trí thứ hai chung cuộc và cũng là một trong những lý do làm HLV Velizar Popov tự ái, quyết chia tay V-League sau khi mùa giải khép lại.

Chiến lược gia 50 tuổi gốc Bulgaria rất cá tính. Từ khi đặt chân đến Việt Nam, nhà cầm quân này liên tục có va chạm với ban tổ chức và đội ngũ trọng tài điều hành V-League. Ông nhiều lần dùng lời lẽ thiếu chuẩn mực, thẳng thắn chê bai nghiệp vụ "vua áo đen" trên truyền thông và phải nhận án phạt cấm chỉ đạo. Sau 2 trận hòa liên tiếp, HLV Popov cho rằng đội nhà bị "cướp điểm" trắng trợn và "dọa" không bao giờ quay lại V-League.

Vì vậy, nhiều khả năng trận derby thủ đô sẽ là lần chỉ đạo cuối cùng tại V-League của HLV Popov. Hơn Ninh Bình FC đến 3 điểm sau 25 vòng đấu, Thể Công Viettel đang nắm trong tay quyền tự quyết ngôi vị á quân nhưng để làm được điều đó, đoàn quân của ông Popov sẽ phải dốc toàn lực trước dàn hảo thủ từ chủ nhà CLB Công an Hà Nội.

Khả năng xấu sẽ xảy đến với đội bóng áo lính là họ thua trận còn Ninh Bình thắng Hà Tĩnh. Khi ấy 2 đội có cùng 51 điểm nhưng Ninh Bình sẽ giành ngôi á quân do hơn chỉ số phụ. Hai đội cùng hòa 1-1 ở 2 lần gặp gỡ trong khi Ninh Bình đang có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Thể Công.

Còn CLB Công an Hà Nội thì muốn khép lại mùa giải bằng màn trình diễn thuyết phục trên sân nhà để tri ân người hâm mộ, đồng thời tạo đà tâm lý tích cực cho mùa giải mới. Hơn nữa, đoàn quân của HLV Polking cũng hướng đến một chiến thắng để san bằng thành tích số trận thắng lẫn phá kỷ lục đội vô địch V-League có tổng điểm cao nhất lịch sử mà Hà Nội FC từng lập được vào năm 2018 (21 chiến thắng).