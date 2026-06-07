HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Derby thủ đô chia tay HLV Popov

Tường Phước

Vòng đấu cuối cùng của LPBank V-League 2025-2026 sẽ chứng kiến trận derby thủ đô đầy hấp dẫn giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội FC

Trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 18 giờ ngày 7-6 (FPT Play).

Thể Công Viettel chỉ cần thêm 1 điểm để chính thức giành ngôi á quân V-League 2025-2026 cùng tấm vé tham dự AFC Champions League Two mùa giải tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng khi đối thủ của đoàn quân HLV Popov là tân vô địch Công an Hà Nội FC - đội bóng rất hưng phấn sau khi sớm đăng quang giải đấu.

Derby thủ đô chia tay HLV Popov - Ảnh 1.

CLB Thể Công Viettel của Bùi Tiến Dũng (trái) gặp thử thách khó ở vòng đấu cuối V-League 2025-2026 (Ảnh: VPF)

Điều đáng lo với Thể Công Viettel là phong độ gần đây có dấu hiệu chững lại. Hai vòng đấu liên tiếp, đội bóng áo lính đều bị chia điểm trước các đối thủ yếu hơn, lần lượt để PVF-CAND và Công an TP HCM cầm hòa với cùng tỉ số 1-1. Những kết quả này khiến Thể Công Viettel chưa thể sớm đoạt vị trí thứ hai chung cuộc và cũng là một trong những lý do làm HLV Velizar Popov tự ái, quyết chia tay V-League sau khi mùa giải khép lại.

Chiến lược gia 50 tuổi gốc Bulgaria rất cá tính. Từ khi đặt chân đến Việt Nam, nhà cầm quân này liên tục có va chạm với ban tổ chức và đội ngũ trọng tài điều hành V-League. Ông nhiều lần dùng lời lẽ thiếu chuẩn mực, thẳng thắn chê bai nghiệp vụ "vua áo đen" trên truyền thông và phải nhận án phạt cấm chỉ đạo. Sau 2 trận hòa liên tiếp, HLV Popov cho rằng đội nhà bị "cướp điểm" trắng trợn và "dọa" không bao giờ quay lại V-League.

Vì vậy, nhiều khả năng trận derby thủ đô sẽ là lần chỉ đạo cuối cùng tại V-League của HLV Popov. Hơn Ninh Bình FC đến 3 điểm sau 25 vòng đấu, Thể Công Viettel đang nắm trong tay quyền tự quyết ngôi vị á quân nhưng để làm được điều đó, đoàn quân của ông Popov sẽ phải dốc toàn lực trước dàn hảo thủ từ chủ nhà CLB Công an Hà Nội.

Khả năng xấu sẽ xảy đến với đội bóng áo lính là họ thua trận còn Ninh Bình thắng Hà Tĩnh. Khi ấy 2 đội có cùng 51 điểm nhưng Ninh Bình sẽ giành ngôi á quân do hơn chỉ số phụ. Hai đội cùng hòa 1-1 ở 2 lần gặp gỡ trong khi Ninh Bình đang có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Thể Công.

Còn CLB Công an Hà Nội thì muốn khép lại mùa giải bằng màn trình diễn thuyết phục trên sân nhà để tri ân người hâm mộ, đồng thời tạo đà tâm lý tích cực cho mùa giải mới. Hơn nữa, đoàn quân của HLV Polking cũng hướng đến một chiến thắng để san bằng thành tích số trận thắng lẫn phá kỷ lục đội vô địch V-League có tổng điểm cao nhất lịch sử mà Hà Nội FC từng lập được vào năm 2018 (21 chiến thắng).

Tin liên quan

Sau khi chia tay HLV Popov, Đông Á Thanh Hóa bổ nhiệm HLV mới

Sau khi chia tay HLV Popov, Đông Á Thanh Hóa bổ nhiệm HLV mới

(NLĐO)- Sau khi chia tay HLV Velizar Popov, CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã bổ nhiệm 1 HLV ngoại khác là ông Tomislav Steinbruckner vào vị trí "thuyền trưởng".

Sốc: CLB Thể Công Viettel thay HLV Đức Thắng bằng ông Velizar Popov

(NLĐO) - Trước khi thay HLV Đức Thắng tại CLB Thể Công Viettel, ông Velizar Popov từng dẫn dắt CLB Thanh Hóa đoạt 2 chức vô địch Cúp quốc gia.

HLV Velizar Popov và “duyên nợ” với trọng tài V-League

(NLĐO) - Tâm điểm trong chiến thắng tối thiểu của Thể Công Viettel trước Thanh Hóa mới đây thuộc về HLV Velizar Popov.

HLV Popov Thể Công Viettel công an hà nội AFC Champions League Two
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo