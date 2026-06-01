Thể thao

Vòng 25 V-League: Thể Công Viettel rơi điểm, thêm 2 đội trụ hạng thành công

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Những diễn biến ở vòng áp chót V-League 2025-2026, khiến cuộc đua top 3 và trụ hạng sẽ “nóng” đến khi giải đấu hạ màn.

Đội bóng phố Núi chính thức trụ hạng

Tại Pleiku, với quyết tâm giành trọn 3 điểm để duy trì vị trí trong top 3, CLB Hà Nội nhập cuộc đầy chủ động. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đại diện Thủ đô cũng tìm được bàn mở tỉ số trước giờ nghỉ nhờ cú sút xa hiểm hóc của Đỗ Hoàng Hên.

Vòng 25 V-League: Thể Công Viettel rơi điểm, thêm 2 đội trụ hạng thành công - Ảnh 1.

Hoàng Anh Gia Lai (trái) trụ hạng thành công sau khi lội ngược dòng đánh bại CLB Hà Nội (Ảnh: CLB HAGL)

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai dần lấy lại sự tự tin trong hiệp 2. Phút 59, đường căng ngang từ cánh phải của tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo khiến Nguyễn Thành Chung phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Lúc này, đoàn quân HLV Harry Kewell buộc ph

ải dâng cao đội hình nhưng các chân sút CLB Hà Nội dứt điểm thiếu chính xác. Trong khi đó, khoảng trống mà họ để lại ở hàng thủ tạo cơ hội để đại diện phố Núi ghi thêm 2 bàn do công của Gia Bảo và Gabriel Da Conceicao, mang về chiến thắng đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai sau 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua.

Đặc biệt, cùng việc 3 đội cuối bảng đều có 21 điểm sau vòng 25, đội bóng phố Núi đã trụ hạng thành công với 26 điểm. Ngay phía sau, CLB Thanh Hóa dù để thua Ninh Bình 0-2 nhưng cũng duy trì được cách biệt an toàn với nhóm xuống hạng.

Công an Hà Nội đăng quang trọn vẹn

Ngược lại, thất bại ở Pleiku khiến CLB Hà Nội đánh mất vị trí thứ 3 vào tay đại diện cố đô. Hiện tại, thầy trò HLV Harry Kewell có 45 điểm, kém Ninh Bình 3 điểm. Như vậy, Hà Nội buộc phải vượt qua Công an TP HCM ở vòng đấu cuối, và hy vọng Hà Tĩnh thắng Ninh Bình, mới có thể kết thúc mùa giải trong top 3.

Vòng 25 V-League: Thể Công Viettel rơi điểm, thêm 2 đội trụ hạng thành công - Ảnh 2.

Thể Công Viettel (trái) bị Công an TP HCM cầm chân trên đường đến ngôi á quân V-League mùa này (Ảnh: CLB CA TPHCM)

Mặt khác, CLB Ninh Bình vẫn còn cơ hội đoạt vé dự AFC Champions League Two mùa tới. Trên sân nhà, Công an TP HCM đã cản bước Thể Công Viettel giành ngôi á quân sớm 1 vòng đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội đều lựa chọn lối chơi cởi mở. Phút 8, đội khách đưa được bóng vào lưới Patrik Lê Giang sau quả phạt góc của Đinh Xuân Tiến. Song bàn thắng không được công nhận do Paulo Tapeu Martins rơi vào thế việt vị.

Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn là đội mở tỉ số trong trận đấu này. Phút 35, Lucao do Break tạt bóng từ cánh phải cho Nhâm Mạnh Dũng dứt điểm. Cú sút không quá khó nhưng pha xử lý thiếu quyết đoán của thủ thành Patrik Lê Giang đã khiến đội chủ nhà phải nhận bàn thua.

Vòng 25 V-League: Thể Công Viettel rơi điểm, thêm 2 đội trụ hạng thành công - Ảnh 3.

Đình Bắc (trái) góp 2 kiến tạo giúp Công an Hà Nội trọn niềm vui trong ngày rước cúp (Ảnh: VPF)

Sang hiệp 2, đội bóng áo lính duy trì sự chủ động và hạn chế khá hiệu quả những đợt tấn công của Công an TP HCM. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút, một tình huống lộn xộn ở vòng cấm Thể Công Viettel khiến bóng bật ra đến chân Khoa Ngô. Cú dứt điểm của cầu thủ Việt kiều này chạm chân Nguyễn Tiến Linh đổi hướng làm tung lưới thủ môn Nguyễn Văn Việt, gỡ hòa cho đại diện ngành công an.

Nhờ 1 điểm có được trước Thể Công Viettel, Công an TP HCM vẫn đứng vững ở vị trí thứ 5 dù Nam Định thắng đậm Sông Lam Nghệ An 3-0. Còn đoàn quân HLV Velizar Popov cần ít nhất 1 điểm trước Công an Hà Nội tại vòng sau để chắc chắn về nhì mùa năm nay.

Ở Hàng Đẫy, Công an Hà Nội có ngày đăng quang trọn vẹn sau chiến thắng 2-1 trước Becamex TP HCM. Nhờ lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Mano Polking sớm tạo khác biệt bằng pha dứt điểm của Alan Grafite. Thế nhưng, bàn thắng bị từ chối vì Nguyễn Đình Bắc đã đưa bóng đi hết đường biên ngang trước đó. Chỉ 5 phút sau, Đình Bắc tiếp tục kiến tạo. Lần này, tiền đạo sinh năm 2004 không mắc sai lầm nào và Alan dễ dàng đánh bại thủ thành Trần Minh Toàn, đưa Công an Hà Nội vươn lên dẫn 1-0.

Sau bàn thắng, đại diện ngành công an hoàn toàn kiểm soát thế trận với hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Phút 46, hàng thủ Becamex TP HCM để lộ nhiều khoảng trống, tạo cơ hội để Leo Artur nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Trong phần còn lại của trận đấu, tất cả những gì đại diện đất Thủ làm được là bàn thắng rút ngắn tỉ số của Milos Zlatkovic ở phút 57. Chung cuộc, trận thua 1-2 khiến Becamex TP HCM rơi xuống vị trí áp chót do CLB Đà Nẵng giữ lại được 1 điểm trước Hà Tĩnh.

Ở cặp đấu còn lại, PVF-CAND nuôi hy vọng trụ hạng sau chiến thắng 3-1 trước CLB Hải Phòng.

Vòng 25 V-League: Thể Công Viettel rơi điểm, thêm 2 đội trụ hạng thành công - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 25 (Ảnh: VPF)

Khép lại vòng 25, cuộc đua trụ hạng còn 3 đại diện là Đà Nẵng, Becamex TP HCM và PVF-CAND. Với cùng 21 điểm, đội bóng sông Hàn tạm thời giữ lợi thế nhờ hiệu số -10, tốt hơn so với -14 của Becamex TP HCM và -20 của PVF-CAND.


CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng

CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng

(NLĐO) - Đánh bại Becamex TP HCM với tỉ số 2-1, CLB Công an Hà Nội tạo nên màn đăng quang giải V-League đáng nhớ tối 31-5

HAGL chính thức trụ hạng sau trận thắng thuyết phục Hà Nội FC

(NLĐO) - Chiến thắng 3-1 trước Hà Nội FC ở vòng 25 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân nhà Pleiku tối 31-5 giúp HAGL giành 3 điểm và trụ hạng thành công.

Vòng 24 V-League: 5 đội cùng đua trụ hạng, Ninh Bình bật khỏi top 3

(NLĐO) - Sau vòng 24 V-League 2025-2026, Thể Công Viettel gần như nắm chắc ngôi á quân trong khi cuộc đua trụ hạng tiếp tục diễn ra quyết liệt.

