"Dệt" hạnh phúc bằng niềm tin

Tại Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động ngành dệt may Việt Nam lần thứ VI, năm 2020-2025, Công đoàn Tổng Công ty May 10 - CTCP (May 10) được vinh danh là tập thể điển hình tiên tiến, đạt danh hiệu "Doanh nghiệp (DN) tiêu biểu vì người lao động" năm 2025, với 12 cá nhân xuất sắc được khen thưởng.

Đầu tư cho con người trước máy móc

Trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam chịu tác động mạnh từ biến động trên thị trường toàn cầu khiến đơn hàng giảm và chi phí đầu vào tăng, nhiều DN đã phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động. Thế nhưng, May 10 vẫn giữ vững nhịp tăng trưởng, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho gần 12.000 lao động ở 7 tỉnh, thành trên cả nước.

Những hoạt động chăm lo cho người lao động của Tổng Công ty May 10 - CTCP khẳng định triết lý lấy con người làm trung tâm, đầu tư cho con người luôn đi trước đầu tư cho máy móc.Ảnh: TRUNG NAM

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của tổng công ty đạt gần 2.415 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 76 tỉ đồng, tăng 64%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 10 triệu đồng/tháng, tăng 8%, thể hiện sức sống bền bỉ của một DN "già" nhưng chưa bao giờ cũ.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc May 10, cho rằng sức mạnh của DN đến từ triết lý lấy con người làm trung tâm, lấy công nghệ làm bệ phóng. "Không có công nghệ nào thành công nếu thiếu bàn tay và trí tuệ con người. Với DN, đầu tư cho con người luôn đi trước đầu tư cho máy móc" - ông Việt nhấn mạnh.

May 10 chú trọng đào tạo bài bản, nâng cao tay nghề và kỹ năng số cho người lao động, giúp họ không chỉ giỏi nghề mà còn chủ động thích ứng với công nghệ mới. Bên cạnh đó, công ty mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế, sản xuất và quản trị, hình thành hệ thống sản xuất thông minh, phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017, cùng quy trình thiết kế số hóa giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí.

Tất cả những đổi mới ấy được dẫn dắt bởi một mục tiêu xuyên suốt: "Tăng năng suất - Giảm giờ làm - Tăng thu nhập". Không chỉ hướng đến hiệu quả sản xuất, đó còn là cam kết vun đắp hạnh phúc, niềm tự hào của hàng chục ngàn người thợ - những người đang ngày ngày "dệt" nên thương hiệu Việt bằng chính mồ hôi, khối óc và trái tim.

Khơi dậy nội lực con người

Được biết đến là DN vì người lao động, May 10 là nơi mà mỗi người thợ đều cảm nhận rõ giá trị của mình trong sự phát triển chung.

Bà Nguyễn Thị Đào - Chủ tịch Công đoàn tổng công ty, một trong 10 lao động nữ tiêu biểu toàn ngành nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Sen năm 2025 - cho hay giai đoạn 2023-2025, May 10 đã tuyển mới gần 4.000 lao động, trong đó gần 90% có hợp đồng không xác định thời hạn. Hằng năm, tổng công ty đều tổ chức hội nghị người lao động từ cấp tổ đến cấp tổng công ty, để mọi người đều được đối thoại, tham gia góp ý về kế hoạch sản xuất, phân phối thu nhập cũng như chính sách thi đua, khen thưởng. Thỏa ước lao động tập thể được thương lượng dân chủ với nhiều điều khoản có lợi hơn luật định như hỗ trợ sinh nhật, hiếu hỷ, khó khăn đột xuất, khen thưởng con học giỏi, nghỉ mát hằng năm, chính sách riêng cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ.

Cùng với đó là hệ thống tiền lương minh bạch, dựa trên năng suất và hiệu quả công việc, có tham khảo thị trường lao động ngành dệt may. Ngoài thu nhập chính, người lao động còn được hưởng hàng loạt phụ cấp và phúc lợi thiết thực như: hỗ trợ nhà trọ, xăng xe, chống nóng, ăn ca dinh dưỡng, phụ cấp đủ công, cùng các chế độ chăm lo sức khỏe, sinh nhật, thai sản, hiếu hỷ... Những khoản hỗ trợ ấy - tuy nhỏ nhưng đều đặn và ý nghĩa - đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.

Công đoàn May 10 cũng không ngừng đổi mới hoạt động phúc lợi, coi đây là cầu nối giữa người lao động và DN. Trong đó, nổi bật là chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động", giúp công nhân mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá giảm 23%-70%, có sự tham gia của hàng chục thương hiệu uy tín.

"Chúng tôi xác định thi đua, năng suất hay đổi mới công nghệ đều phải bắt đầu từ việc người lao động được quan tâm, lắng nghe và hạnh phúc trong công việc. Khi người lao động được bảo đảm quyền lợi, họ sẽ chủ động sáng tạo và gắn bó lâu dài với DN" - bà Đào nhìn nhận.

Con đường hướng tới tương lai

Nhìn lại hành trình gần 80 năm, từ một xưởng may quân trang ở chiến khu Việt Bắc đến DN "đầu tàu" ngành dệt may, May 10 luôn giữ vững tinh thần "từ gian khó đi lên". Nếu trong chiến tranh, những người thợ may "dệt" nên niềm tin cho chiến sĩ thì hôm nay, họ đang "dệt" nên khát vọng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thành công của May 10 không chỉ nằm ở lợi nhuận hay thành tích xuất khẩu mà ở chỗ DN biết lấy con người làm gốc, kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và giá trị nhân văn. Đây cũng là mô hình phát triển bền vững mà nhiều DN Việt đang hướng tới, để người lao động không chỉ là người làm thuê, mà còn là người đồng hành, kiến tạo cùng DN.

Sự ghi nhận của xã hội đối với May 10 đã khẳng định tính đúng đắn của triết lý mà DN theo đuổi. Năm 2024, May 10 được Chính phủ tặng Cờ thi đua, Công đoàn tổng công ty nhận Huân chương Lao động hạng nhất, Tổng Giám đốc Thân Đức Việt được trao Huân chương Lao động hạng ba. Công ty dệt may này có 10 năm liên tiếp đạt danh hiệu "DN vì người lao động", nằm trong tốp 100 DN bền vững, tốp 100 Sao Vàng đất Việt và Thương hiệu Quốc gia.

Trong khi thế giới đang nói nhiều về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng suất lao động, May 10 vẫn kiên định với giá trị cốt lõi: Con người là tài sản quý nhất. Chính điều đó tạo nên sức mạnh nội sinh, giúp DN đứng vững trong khó khăn. Sự hòa quyện giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội của DN cũng khẳng định tính đúng đắn của các chính sách mà May 10 đang thực hiện, gồm chính sách lương, phúc lợi, đào tạo, sản xuất xanh, chuyển đổi số...

Mở rộng các chương trình phúc lợi Công đoàn Dệt May Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của May 10 trong việc chăm lo đời sống người lao động thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn chung của ngành. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Công đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị May 10 tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc chăm lo cho người lao động, coi đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Công ty cần tăng cường đối thoại định kỳ, mở rộng các chương trình phúc lợi, hỗ trợ nhà ở, nhà trẻ cho công nhân; chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề và kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại. "Việc lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì người lao động sẽ tiếp tục là yếu tố cốt lõi giúp May 10 giữ vững vị thế doanh nghiệp tiêu biểu của ngành dệt may Việt Nam" - Công đoàn Dệt May Việt Nam khẳng định.



