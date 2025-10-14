ĐH Bách Khoa Hà Nội nói gì về việc dán logo đè lên Robot Trung Quốc?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

ĐH Bách Khoa Hà Nội nói gì về việc dán logo đè lên Robot Trung Quốc?

Yến Anh

(NLĐO)- Mẫu Robot 2 chân được trưng bày bị che logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của ĐH Bách khoa Hà Nội

Mẫu Robot 2 chân được Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày tại gian hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 vừa bị phản ánh đã che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Người phản ánh cho rằng việc dán logo như vậy sẽ gây hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm.

ĐH Bách Khoa Hà Nội dán logo đè lên Robot Trung Quốc - Ảnh 1.

Robot hai chân bị che logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của ĐH Bách khoa Hà Nội

Phản hồi phản ánh này, đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết Robot 2 chân trưng bày tại triển lãm có phần cơ khí được nhập khẩu hợp pháp thông qua doanh nghiệp trực thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội và đã được Nhà sản xuất cấp giấy ủy quyền sử dụng cho mục đích phát triển, đào tạo, nghiên cứu và triển lãm tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, đạt được những kết quả như: Nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp, tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi, và phát triển thuật toán giúp Robot leo cầu thang cong (tính năng mới).

ĐH Bách Khoa Hà Nội dán logo đè lên Robot Trung Quốc - Ảnh 2.

ĐH Bách Khoa Hà Nội dán logo đè lên Robot Trung Quốc

Các tính năng của Robot 2 chân đã được trình diễn trong thời gian triển lãm. Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn, cho phép giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) và điều khiển chuyển động.

Về băn khoăn tại sao phải dán đè logo của ĐH Bách khoa Hà Nội lên thông tin của nhà sản xuất, một đại diện lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ có câu trả lời cụ thể sau khi kiểm tra lại quy trình trưng bày sản phẩm ở triển lãm.

Tin liên quan

Trao hơn 50 giải thưởng cho học sinh lập trình robot

Trao hơn 50 giải thưởng cho học sinh lập trình robot

Ngày 14-6, cuộc thi Lắp ráp và Lập trình robot dành cho học sinh - MYOR đã trao 54 giải thưởng cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Robot ĐH Bách khoa Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo