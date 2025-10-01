Ứng dụng công nghệ, robot để phát triển kinh tế biển bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Ứng dụng công nghệ, robot để phát triển kinh tế biển bền vững

Kỳ Nam

(NLĐO)- Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) diễn đàn để các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý cùng kiến tạo giải pháp công nghệ cho kinh tế biển bền vững.

Sáng 1-10 tại Nha Trang, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo quốc tế "Tương lai Đại dương 2025" và Lễ trao giải Cuộc thi Thiết kế Quốc tế lần 4. 

Hội thảo năm nay quy tụ gần 50 nhà khoa học với hơn 30 tham luận đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Malaysia và Singapore. Các chuyên gia cùng phân tích mối quan hệ giữa công nghệ, sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị ven biển. 

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh khai thác biển bằng công nghệ, Khánh Hòa cần chú trọng phát triển không gian sống thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với kinh tế tuần hoàn và tài chính xanh.

Nhóm tác giá TS. Julia Babcock, TS. Chu Mạnh Trinh, TS. Christopher Han, tập trung trình bày các ứng dụng các công nghệ tiên tiến như viễn thám, robot biển, phương tiện tự hành dưới nước (AUV), trí tuệ nhân tạo, cùng các hệ thống giám sát và mô hình bản sao số của môi trường biển. 

Những công nghệ này không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, quản trị, và khai thác bền vững tài nguyên đại dương, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các trụ cột của nền kinh tế xanh.

img

Ứng dụng và tác dụng thực tế của Robot ngầm VideoRay Pro 4 ROV

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, hội thảo là dịp quan trọng để địa phương khẳng định định hướng phát triển gắn với công nghệ hiện đại, đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm tăng trưởng dựa trên biển. "Chính quyền, trường đại học và doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ, tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để kinh tế biển bền vững thực sự trở thành động lực phát triển", đại diện tỉnh nhấn mạnh.

Khánh Hòa: Công nghệ mở đường cho kinh tế biển xanh và bền vững - Ảnh 1.

Gần 50 nhà khoa học với hơn 30 tham luận đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Malaysia và Singapore Hội thảo quốc tế "Tương lai Đại dương 2025"

Song song với hội thảo, Cuộc thi Thiết kế Quốc tế lần 4 dành cho sinh viên trong và ngoài nước hướng đến nghiên cứu tái thiết cảnh quan ven sông Cái (Nha Trang). Các ý tưởng đoạt giải đều tập trung khai thác giá trị văn hóa – sinh thái, đồng thời đưa ra giải pháp quy hoạch đô thị xanh, phát triển không gian công cộng và tích hợp công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu.

Sự kiện khẳng định vai trò của UEH Nexus Campus Nha Trang như trung tâm kết nối tri thức quốc tế tại miền Trung, đồng hành cùng địa phương trong việc kiến tạo các giải pháp công nghệ – học thuật – thực tiễn cho kinh tế biển xanh. 

Đây cũng là minh chứng cho hướng đi mới của Khánh Hòa: phát triển dựa trên biển, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến một tương lai bền vững.

Tin liên quan

VIDEO: Robot, phao chắn rác 'giải cứu' kênh rạch của nhóm bạn trẻ Gen Z Sài Gòn Xanh

(NLĐO) - Nhóm bạn trẻ Gen Z của CLB Sài Gòn Xanh thiết kế robot vớt rác bằng năng lượng mặt trời và hệ thống phao chắn rác miễn phí ở các kênh tại TP HCM

VIDEO: Người dân thích thú khi robot hình người vẫy tay chào, đi dạo tại triển lãm

(NLĐO) - Robot hình người hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước khai mạc ngày 28-8, kéo dài đến ngày 5-9.

TP HCM: Cận cảnh nơi làm thủ tục hành chính đầu tiên có robot tiếp dân sau một tháng vận hành

(NLĐO) - Robot tiếp dân cùng loạt công nghệ hiện đại đã và đang được Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức áp dụng.

Phát triển kinh tế ứng dụng công nghệ Kinh tế biển robot biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo