Ứng dụng công nghệ, robot để phát triển kinh tế biển bền vững

Sáng 1-10 tại Nha Trang, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo quốc tế "Tương lai Đại dương 2025" và Lễ trao giải Cuộc thi Thiết kế Quốc tế lần 4.

Hội thảo năm nay quy tụ gần 50 nhà khoa học với hơn 30 tham luận đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Malaysia và Singapore. Các chuyên gia cùng phân tích mối quan hệ giữa công nghệ, sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị ven biển.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh khai thác biển bằng công nghệ, Khánh Hòa cần chú trọng phát triển không gian sống thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với kinh tế tuần hoàn và tài chính xanh.

Nhóm tác giá TS. Julia Babcock, TS. Chu Mạnh Trinh, TS. Christopher Han, tập trung trình bày các ứng dụng các công nghệ tiên tiến như viễn thám, robot biển, phương tiện tự hành dưới nước (AUV), trí tuệ nhân tạo, cùng các hệ thống giám sát và mô hình bản sao số của môi trường biển.

Những công nghệ này không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, quản trị, và khai thác bền vững tài nguyên đại dương, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các trụ cột của nền kinh tế xanh.

Ứng dụng và tác dụng thực tế của Robot ngầm VideoRay Pro 4 ROV

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, hội thảo là dịp quan trọng để địa phương khẳng định định hướng phát triển gắn với công nghệ hiện đại, đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm tăng trưởng dựa trên biển. "Chính quyền, trường đại học và doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ, tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để kinh tế biển bền vững thực sự trở thành động lực phát triển", đại diện tỉnh nhấn mạnh.

Song song với hội thảo, Cuộc thi Thiết kế Quốc tế lần 4 dành cho sinh viên trong và ngoài nước hướng đến nghiên cứu tái thiết cảnh quan ven sông Cái (Nha Trang). Các ý tưởng đoạt giải đều tập trung khai thác giá trị văn hóa – sinh thái, đồng thời đưa ra giải pháp quy hoạch đô thị xanh, phát triển không gian công cộng và tích hợp công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu.

Sự kiện khẳng định vai trò của UEH Nexus Campus Nha Trang như trung tâm kết nối tri thức quốc tế tại miền Trung, đồng hành cùng địa phương trong việc kiến tạo các giải pháp công nghệ – học thuật – thực tiễn cho kinh tế biển xanh.

Đây cũng là minh chứng cho hướng đi mới của Khánh Hòa: phát triển dựa trên biển, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến một tương lai bền vững.