Giáo dục

ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Sư phạm Lịch sử là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại ĐH Cần Thơ.

Chiều 22-8 ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2025. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Lịch sử (28,61 điểm), tiếp theo là các ngành: Sư phạm Ngữ Văn (28,23 điểm), Báo chí, Tâm lý học giáo dục (cùng 26,75 điểm), Luật Kinh tế (26,39 điểm), Du lịch (26 điểm), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (23,65 điểm)…

ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn - Ảnh 1.

ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn - Ảnh 2.

ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn - Ảnh 3.

ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn - Ảnh 4.

ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn - Ảnh 5.

ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn - Ảnh 6.

Điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy vào ĐH Cần Thơ

Một số ngành có điểm chuẩn cùng là 15 điểm như: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cấp thoát nước, Chăn nuôi, Nông học, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan…

ĐH Cần Thơ cho biết mỗi thí sinh được xét trúng tuyển chính thức một nguyện vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.

Trường không gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện. Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển và hướng dẫn thủ tục nhập học trên Website của ĐHCT từ ngày 23-8 tại địa chỉ https://kqts.ctu.edu.vn (tra cứu theo đúng số CMND/CCCD/ĐDCN của thí sinh trong Cổng Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Để nhập học vào ĐH Cần Thơ, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học theo quy định của trường, như sau:

-Xác nhận nhập học trực tuyến: Từ ngày 23-8 đến trước 17 giờ ngày 30-8. Thí sinh thực hiện việc xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn). Nếu không thực hiện đúng thời hạn xem như thí sinh tự hủy bỏ kết quả trúng tuyển và sẽ không được nhập học vào ĐH Cần Thơ.

ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn - Ảnh 7.

Quy mô đào tạo chính quy của ĐH Cần Thơ trong 5 năm trở lại đây luôn đạt trên 35.000 sinh viên

-Làm thủ tục nhập học: Từ ngày 24-8 đến 17 giờ ngày 31-8, thí sinh trúng tuyển đến tòa nhà Công nghệ cao (ATL), Khu II ĐH Cần Thơ theo thời gian quy định khi tra cứu kết quả để nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn khi tra cứu kết quả.

Ngày 15-7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chuyển Trường ĐH Cần Thơ thành ĐH Cần Thơ.

Việc chuyển Trường ĐH Cần Thơ thành ĐH Cần Thơ nhằm bảo đảm thẩm quyền, năng lực và tầm vóc để ĐH Cần Thơ thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đại học vùng.

ĐH Cần Thơ đang đào tạo 121 ngành/chuyên ngành đại học, 58 ngành/chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 22 ngành trình độ tiến sĩ. Trong đó, số ngành đào tạo đủ 3 trình độ từ đại học đến tiến sĩ là 13.


Chi tiết lịch tựu trường của học sinh ở Cần Thơ

(NLĐO) - Cấp mầm non và cấp tiểu học ở Cần Thơ có lịch tựu trường sớm hơn một ngày so với các cấp học khác

Cần Thơ: Hơn 1.200 suất ăn hỗ trợ thí sinh

Sau khi thi môn ngữ văn, vào giờ trưa, cùng các bạn được ăn uống miễn phí ngay tại trường

Cần Thơ: Xem xét đặc cách cho thí sinh nhập viện trước ngày thi tốt nghiệp THPT

(NLĐO) - Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP Cần Thơ diễn ra an toàn, đúng quy chế.

