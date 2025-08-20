HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Chi tiết lịch tựu trường của học sinh ở Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Cấp mầm non và cấp tiểu học ở Cần Thơ có lịch tựu trường sớm hơn một ngày so với các cấp học khác

Ngày 20-8, UBND TP Cần Thơ cho biết vừa ban hành kế hoạch năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Theo đó, lịch tựu trường của các cấp học như sau:

Cấp mầm non: Tựu trường vào ngày 28-8, khai giảng ngày 5-9, học kỳ I từ ngày 8-9-2025 đến trước ngày 10-1-2026; học kỳ II từ ngày 12-1-2026 đến trước ngày 23-5-2026; kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026.

Chi tiết lịch tựu trường của học sinh TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Học sinh THPT tại Cần Thơ sẽ tựu trường vào ngày 29-8

Cấp tiểu học: Tựu trường vào ngày 28-8 (đối với lớp 1 là ngày 25-8), học kỳ I từ ngày 8-9-2025 đến trước ngày 10-1-2026; học kỳ II từ ngày 12-1-2026 đến trước ngày 23-5-2026; kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026.

Cấp THCS: Tựu trường vào ngày 29-8 (riêng lớp 9 là ngày 22-8), học kỳ I từ ngày 8-9-2025 đến trước ngày 17-1-2026; học kỳ II từ ngày 19-1-2026 đến trước ngày 31-5-2026; kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026.

Cấp THPT: Tựu trường vào ngày 29-8 (đối với lớp 12 ngày 22-8), học kỳ I từ ngày 8-9-2025 đến trước ngày 17-1-2026; học kỳ II từ ngày 19-1-2026 đến trước ngày 31-5-2026; kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026.

Giáo dục thường xuyên: Tựu trường vào ngày 29-8 (đối với lớp 9, lớp 12 là ngày 22-8), học kỳ I từ ngày 8-9-2025 đến trước ngày 17-1-2026; học kỳ II từ ngày 19-1-2026 đến trước ngày 31-5-2026; kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026.

UBND TP Cần Thơ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cấp học triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu trình Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp đặc biệt phát sinh trước khi thực hiện.

Cần Thơ khai giảng tựu trường
    Thông báo