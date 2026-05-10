Giáo dục

ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển 9.000 chỉ tiêu, mở thêm 15 ngành, chương trình mới

Yến Anh

(NLĐO)- Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển thêm 15 ngành, chương trình mới, nâng tổng số ngành tuyển sinh lên 88 ngành với 9.000 chỉ tiêu

Phát biểu khai mạc Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp 2026 ngày 10-5,  PGS-TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh thời điểm "nước rút" như hiện tại, thí sinh cần xác định chọn ngành học theo đam mê, năng lực và đặc biệt là dựa trên nhu cầu của thị trường lao động.

ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển 9000 chỉ tiêu, mở thêm 15 ngành, chương trình mới - Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu các thông tin về ngành học, chương trình đào tạo của ĐH Kinh tế Quốc Dân

"Thị trường lao động luôn có sự vận động, các ngành nghề có triển vọng ở thời điểm hiện tại có thể bị thay thế trong tương lai. Vì vậy, chìa khóa mà mỗi thí sinh cần nắm bắt là khả năng thích ứng, học tập mãi mãi. Trên cơ sở ngành học nguyện vọng, các em hãy chọn những trường học, cơ sở giáo dục uy tín và phù hợp với bản thân, tìm cho chính mình cơ hội được trang bị phương pháp, tư duy, kỹ năng phản biện và nâng cao khả năng thích ứng để có khát vọng, bản lĩnh vươn lên trên mọi hoàn cảnh"- PGS-TS Bùi Huy Nhượng nói.

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cao từ thị trường, năm 2026, ĐH Kinh tế Quốc dân mở mới 15 ngành, chương trình ứng dụng công nghệ có tính liên ngành, xuyên ngành cao. Như vậy năm học 2026 - 2027, nhà trường xét tuyển 9.000 chỉ tiêu tương ứng với 88 mã tuyển sinh.

ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển 9000 chỉ tiêu, mở thêm 15 ngành, chương trình mới - Ảnh 2.

TS Vũ Văn Ngọc, Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (AEP), ĐH Kinh tế Quốc dân, tư vấn cho thí sinh Mai An. Thí sinh này có điểm SAT 1.560 và IELTS 7.5

Năm nay, trường dành 3% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng (đối với học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia).

97% chỉ tiêu còn lại được phân bổ cho phương thức xét tuyển điểm TN THPT và xét tuyển kết hợp.

Đối với xét tuyển với tổ hợp thi THPT, sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán-Lý-Hóa), A01 (Toán-Lý-Anh), D01 (Toán-Văn-Anh), D07 (Toán-Hóa-Anh).

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, nhà trường công bố tiêu chí tuyển sinh như sau:

PTXT 2 – SAT 1200/ ACT 26

PTXT 3 – HSA 85/ V-ACT 700/ TSA 60

PTXT 4 - HSA 85/ V-ACT 700/ TSA 60 kết hợp với IELTS 5.5/ TOEFL Ibt 46/ TOEIC 4 kỹ năng.

PTXT 5 - IELTS 5.5/ TOEFL Ibt 46/ TOEIC 4 kỹ năng kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán + Văn/ Lý/ Hóa.

ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển 9000 chỉ tiêu, mở thêm 15 ngành, chương trình mới - Ảnh 3.

Năm 2026, ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển 9000 chỉ tiêu, mở thêm 15 ngành, chương trình mới

Điểm xét tuyển của phương thức kết hợp sẽ được thực hiện quy đổi tương đương về điểm tốt nghiệp THPT 2026. Bảng quy đổi điểm sẽ được nhà trường công bố là trước ngày 10-7-2026 theo đúng lịch trình chung của Bộ GD-ĐT.

Một điểm đáng lưu ý trong quy chế tuyển sinh của ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay là nhà trường thực hiện quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thay vì cộng điểm khuyến khích cho thí sinh như năm 2025.

Bà Hoàng Thanh Hà, Ban Tư vấn Tuyển sinh, lưu ý thí sinh cần chủ động, nắm bắt, tìm hiểu các tài liệu tuyển sinh do nhà trường công bố, tránh bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Đây là cơ sở để các em quyết định, sắp xếp nguyện vọng đúng đắn và phù hợp, dành được nhiều cơ hội nhất cho bản thân.

Năm nay, ĐH Kinh tế Quốc dân cập nhật nhiều điểm mới sáng tạo để công tác tuyển sinh phát huy hiệu quả như phát triển app NEU tuyển sinh, cho ra mắt tài khoản tư vấn tuyển sinh trên mạng xã hội Tiktok. Nhờ vậy, thí sinh, phụ huynh có thêm cơ hội cập nhật thông tin tuyển sinh của nhà trường.

Ngoài ra, nhà trường tiếp tục ứng dụng hệ thống AI có tích hợp nhiều chức năng tư vấn nổi bật, hỗ trợ thí sinh xuyên suốt quá trình từ trước khi thi đến tra cứu điểm thi, lựa tổ hợp xét tuyển và ngành học.

