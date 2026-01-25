ĐH Kinh tế Quốc dân công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới

Ngày 25-1, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới, đồng thời chính thức khởi động chuỗi sự kiện chào mừng 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường (1956-2026).



PGS-TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, khẳng định đây là một thời khắc có ý nghĩa đặc biệt. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, tiếp nối những giá trị được hun đúc qua các thế hệ, Đại học Kinh tế quốc dân đã từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách của cả nước.

Từ vai trò tiên phong trong xây dựng các chương trình đào tạo mới, phát triển đội ngũ học giả uy tín, đến việc kiến tạo những công trình nghiên cứu có giá trị học thuật và ứng dụng thực tiễn cao, Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung cấp tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện nghi thức kích hoạt ra mắt logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Theo Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ, khi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trở thành yêu cầu tất yếu, nhà trường lựa chọn làm mới mình từ chính nền tảng giá trị đã được khẳng định. Bộ nhận diện thương hiệu mới được công bố không phải là sự thay đổi đơn thuần về hình thức, mà là sự tái khẳng định tầm nhìn phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân trong giai đoạn mới - hiện đại hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn, nhưng vẫn kế thừa trọn vẹn những giá trị đã làm nên bản sắc nhà trường suốt 70 năm qua.

Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân trao giải cuộc thi thiết kế ấn phẩm kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học

PGS-TS Bùi Huy Nhượng khẳng định bộ nhận diện thương hiệu mới ra mắt hôm nay cũng là lời cam kết của nhà trường khi bước vào dấu mốc 70 năm hình thành và phát triển: Cam kết về chất lượng đào tạo, uy tín học thuật, tinh thần không ngừng đổi mới, và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Ông cũng bày tỏ mong muốn và kêu gọi mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường sẽ là một đại sứ thương hiệu, cùng chung tay gìn giữ, lan tỏa và làm giàu thêm giá trị của thương hiệu Đại học Kinh tế Quốc dân trong học thuật, trong cộng đồng và trên trường quốc tế.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Đại học Kinh tế Quốc dân

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Trưởng phòng Truyền thông, Đại học Kinh tế Quốc dân, Thạc sĩ Trần Quý Long cho biết bộ nhận diện thương hiệu mới của Đại học Kinh tế Quốc dân được xây dựng theo định hướng hiện đại, đồng bộ và giàu bản sắc, phản ánh rõ tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường trong giai đoạn phát triển mới.

Các ứng dụng của bộ nhận diện được triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng và không gian, từ ấn phẩm hành chính, tài liệu học thuật, hệ thống biển bảng, đến các kênh truyền thông số và hoạt động đối ngoại. Việc tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn thiết kế giúp bảo đảm tính thống nhất, chuyên nghiệp và dễ nhận diện, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu linh hoạt theo từng mục đích sử dụng cụ thể.

Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân trải nghiệm Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, Hội chợ 360 độ Xuân, trong khuôn khổ buổi lễ

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như giới thiệu các ứng dụng thực tế của thương hiệu mới; ra mắt ấn phẩm biểu trưng và khẩu hiệu; trao giải biểu trưng và khẩu hiệu; hội chợ xuân; lễ phát động giải chạy…