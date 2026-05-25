ĐH Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm loạt hiệu trưởng

Tại trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Trúc Lê được bổ nhiệm Hiệu trưởng. Ông được đánh giá có kinh nghiệm trong cả môi trường học thuật quốc tế và quản trị doanh nghiệp.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy trao các quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cho các nhân sự lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thành viên

PGS-TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý học lâm sàng được đào tạo tại Mỹ, giữ cương vị Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục.

PGS-TS Nguyễn Tiến Vinh, 52 tuổi, quê Hưng Yên, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Luật. Ông là chuyên gia luật học được đào tạo tại Bỉ và Pháp, có kinh nghiệm trong quản trị đào tạo luật và hoạt động học thuật liên ngành.



TS Đỗ Tuấn Minh được giao giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ. Với hơn ba thập kỷ gắn bó cùng Nhà trường, ông là một trong những cán bộ quản lý có dấu ấn sâu đậm trong tiến trình đổi mới đào tạo ngoại ngữ và quốc tế hóa giáo dục của ĐHQG Hà Nội.

Ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, GS-TS Lê Thanh Sơn tiếp tục được giao giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học tự nhiên. Ông là cựu sinh viên ngành Hóa học của trường ĐH Tổng hợp Hà Nội từ năm 1987, có gần 40 năm công tác tại trường.

GS-TS Hoàng Anh Tuấn tiếp tục được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. Ông được đào tạo trong nước và tại Hà Lan, là gương mặt tiêu biểu của thế hệ học giả hội nhập quốc tế.

GS-TS Chử Đức Trình được tái bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội. Ông là nhà khoa học điện tử viễn thông và vi cơ điện tử, trưởng thành cùng quá trình hình thành của trường.

Ngoài các vị trí hiệu trưởng, ĐHQG Hà Nội cũng công bố nhiều quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý khác như PGS-TS Bùi Thành Nam giữ chức Phó Hiệu trưởng trường ĐH KHXH và NV; TS Nguyễn Xuân Long giữ chức Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ; PGS-TS Lê Trung Thành và TS Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế; PGS-TS Nguyễn Thị Hương giữ chức Phó Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục; PGS-TS Nguyễn Trọng Điệp giữ chức Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy cho biết đây là đợt công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ĐHQG Hà Nội. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo diễn ra trong giai đoạn giáo dục đại học chuyển đổi mạnh theo hướng tự chủ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo Giám đốc ĐHQG Hà Nội, trong giai đoạn tới, ĐHQG Hà Nội đặt mục tiêu vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á; nâng số lượng giảng viên từ khoảng 3.000 lên 6.000 người vào năm 2030. Cùng với đó, ĐHQGHN đặt mục tiêu 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ, đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên trẻ trong những năm tới.

Ông Bùi Thế Duy cũng cho biết ĐHQG Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình đại học tự chủ theo hướng gia tăng nguồn lực từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu học phí. Song song với đó là việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù trình Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của ĐHQGHN trong giai đoạn mới.

Một nhiệm vụ chiến lược khác được Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh là việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại Hòa Lạc. Theo định hướng, trong vòng 5 năm tới, ĐHQGHN sẽ cơ bản chuyển khoảng 80% sinh viên lên học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại khu đô thị đại học Hòa Lạc, từng bước hình thành một trung tâm đại học hiện đại, đồng bộ và có tính kết nối cao.