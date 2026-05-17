Giáo dục

ĐHQG TPHCM hỗ trợ nghiên cứu sinh đến 560 triệu đồng

Huy Lân

(NLĐO)- ĐHQG TPHCM triển khai VNU-EGP giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ nghiên cứu sinh tối đa 560 triệu đồng để thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

ĐHQG TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt "Chương trình hỗ trợ đào tạo sau ĐH gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030" (VNU Excellence Graduate Program - VNU-EGP). 

Chương trình có hiệu lực từ ngày 13-5-2026, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.

ĐHQG TPHCM hỗ trợ nghiên cứu sinh đến 560 triệu đồng - Ảnh 1.

ĐHQG TPHCM hỗ trợ cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng

Theo ĐHQG TPHCM, VNU-EGP được xây dựng trên quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo sau ĐH với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo đảm người học tham gia trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu. Chương trình đồng thời thúc đẩy chuyển đổi mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình tích hợp "Đào tạo - Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo", lấy nhóm nghiên cứu làm trung tâm để phát triển năng lực học thuật cho người học.

Thông qua chương trình, ĐHQG TPHCM đặt mục tiêu thu hút và phát triển nguồn nhân lực sau ĐH theo định hướng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi nhằm nâng cao năng lực công bố quốc tế, gia tăng sản phẩm khoa học công nghệ và khẳng định vị thế nghiên cứu trong khu vực.

Trong giai đoạn 2026-2030, ĐHQG TPHCM hướng đến tỉ lệ người học sau ĐH gồm kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ và tiến sĩ đạt tối thiểu 30% tổng số người học. Trong đó, nghiên cứu sinh dự kiến chiếm khoảng 40% số lượng người học sau ĐH.

VNU-EGP được triển khai trong toàn hệ thống ĐHQG TPHCM, áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, nhóm nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị. 

Đối tượng tham gia là học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tập tại các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG TPHCM, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Người tham gia chương trình phải học tập, nghiên cứu toàn thời gian; cam kết tốt nghiệp đúng tiến độ đào tạo chuẩn; đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập, năng lực nghiên cứu và chuẩn đầu ra theo quy định. Luận văn, luận án phải gắn với định hướng nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ tối đa dành cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng/người theo thời gian chuẩn của chương trình đào tạo. Đối với học viên cao học, mức hỗ trợ tối đa là 160 triệu đồng/người. Người học được hỗ trợ kinh phí theo tháng hoặc theo thỏa thuận với nhóm nghiên cứu, tổ chức chủ trì.

Theo kế hoạch triển khai, ĐHQG TPHCM sẽ công khai danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với đào tạo sau ĐH cùng nhu cầu tuyển học viên, nghiên cứu sinh trên cổng thông tin của chương trình. Đồng thời, đơn vị thiết lập cơ chế kết nối trực tiếp giữa người học với chủ nhiệm nhiệm vụ và giảng viên hướng dẫn nhằm tăng hiệu quả đào tạo, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, khuyến khích kết nối với các nhóm nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước cũng như doanh nghiệp nhằm phát triển các sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng và thương mại hóa.

ĐHQG TPHCM kỳ vọng mô hình tích hợp đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, công bố khoa học quốc tế, phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao và từng bước khẳng định vị thế của ĐHQG TPHCM trong nhóm ĐH nghiên cứu hàng đầu châu Á.

Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc

(NLĐO)- Đề xuất hoàn thiện cơ chế triển khai chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030, bảo đảm hiệu quả thực chất

Nhận học bổng nghiên cứu sinh sau chương trình trao đổi sinh viên

Cao Xuân Peter, sinh viên ngành dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP HCM) vừa nhận được học bổng tài trợ toàn phần dưới dạng nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành hóa lý tại North Carolina State University (Mỹ).

49 nghiên cứu sinh nhận học bổng VEF

(NLĐ) - Sáng 13-6, tại Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam (TPHCM) diễn ra buổi giao lưu giữa các nghiên cứu sinh Việt Nam và Ban Điều hành Quỹ Giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation- VEF).

