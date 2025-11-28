ĐHQG TPHCM thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, mở ra bước ngoặt mới

ĐHQG TPHCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo ra một đầu mối mới thúc đẩy kết nối "ba nhà" (nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp), qua đó xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ tại TPHCM và khu vực phía Nam.

Trụ sở ĐHQG TPHCM

Theo quyết định thành lập, Trung tâm Đổi mới sáng tạo là tổ chức khoa học – công nghệ trực thuộc ĐHQG TPHCM, hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trung tâm có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để thuận tiện triển khai các hoạt động theo quy định pháp luật. Quy chế tổ chức và vận hành sẽ do Giám đốc ĐHQG TPHCM ban hành.

Việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời triển khai Thông báo kết luận số 45/2025 của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương. Trong đó, ĐHQG TPHCM được xác định là một trong 4 ĐH trọng điểm được lựa chọn thí điểm triển khai mô hình "ba nhà" và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Với vai trò này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy chuyển giao tri thức, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng là đầu mối kết nối quan trọng giữa ĐHQG TPHCM với doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng, góp phần đưa các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn.

ĐHQG TPHCM cho biết việc ra đời trung tâm thể hiện quyết tâm của hệ thống ĐH trong việc hiện thực hóa chủ trương "Nhà nước kiến tạo – Đại học dẫn dắt – Doanh nghiệp đồng hành". Trung tâm sẽ đóng vai trò cung cấp tri thức, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho khu đô thị sáng tạo phía Đông TP HCM nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung.

Với định hướng đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng khoa học – công nghệ, tạo động lực cho mô hình ĐH đổi mới sáng tạo và đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế tri thức của quốc gia trong giai đoạn mới.