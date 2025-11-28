ĐHQG TPHCM thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, mở ra bước ngoặt mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

ĐHQG TPHCM thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, mở ra bước ngoặt mới

Huy Lân

(NLĐO)- ĐHQG HCM thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, hướng đến vai trò hạt nhân kết nối “ba nhà”, thúc đẩy chuyển giao tri thức và khởi nghiệp phía Nam

ĐHQG TPHCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo ra một đầu mối mới thúc đẩy kết nối "ba nhà" (nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp), qua đó xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ tại TPHCM và khu vực phía Nam.

ĐHQG TP HCM lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, mở bước ngoặt mới - Ảnh 1.

Trụ sở ĐHQG TPHCM

Theo quyết định thành lập, Trung tâm Đổi mới sáng tạo là tổ chức khoa học – công nghệ trực thuộc ĐHQG TPHCM, hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trung tâm có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để thuận tiện triển khai các hoạt động theo quy định pháp luật. Quy chế tổ chức và vận hành sẽ do Giám đốc ĐHQG TPHCM ban hành.

Việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời triển khai Thông báo kết luận số 45/2025 của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương. Trong đó, ĐHQG TPHCM được xác định là một trong 4 ĐH trọng điểm được lựa chọn thí điểm triển khai mô hình "ba nhà" và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Với vai trò này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy chuyển giao tri thức, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng là đầu mối kết nối quan trọng giữa ĐHQG TPHCM với doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng, góp phần đưa các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn.

ĐHQG TPHCM cho biết việc ra đời trung tâm thể hiện quyết tâm của hệ thống ĐH trong việc hiện thực hóa chủ trương "Nhà nước kiến tạo – Đại học dẫn dắt – Doanh nghiệp đồng hành". Trung tâm sẽ đóng vai trò cung cấp tri thức, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho khu đô thị sáng tạo phía Đông TP HCM nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung.

Với định hướng đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng khoa học – công nghệ, tạo động lực cho mô hình ĐH đổi mới sáng tạo và đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế tri thức của quốc gia trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Có gì lạ bên trong trung tâm đổi mới sáng tạo CT Innovation Hub vừa khánh thành?

Có gì lạ bên trong trung tâm đổi mới sáng tạo CT Innovation Hub vừa khánh thành?

Khác với các Trung tâm Đổi mới sáng tạo trước, Trung tâm Đổi mới sáng tạo CT Group – CT Innovation Hub mở ra thế giới 4.0 của đổi mới sáng tạo.

Nhật Bản và UNDP hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

(NLĐO)- Ngày 27-2 đã diễn ra lễ ký thỏa thuận nhằm hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam với hình thức viện trợ ODA không hoàn lại.

CLIP: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trị giá gần 1.000 tỉ đồng trước ngày khánh thành

(NLĐO)- Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội với mô phỏng hai cánh chim đại bàng vươn cao được đầu tư gần 1.000 tỉ đồng

ĐHQG TP HCM hệ sinh thái chuyển đổi số đổi mới, sáng tạo đổi mới sáng tạo chuyển đổi số quốc gia trung tâm đổi mới sáng tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo