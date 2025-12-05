ĐHQG TPHCM thông tin thời điểm đăng ký thi đánh giá năng lực 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Tuyển sinh

ĐHQG TPHCM thông tin thời điểm đăng ký thi đánh giá năng lực 2026

N. Huy

(NLĐO) - Nâng chất kỳ thi đánh giá năng lực 2026 là 1 trong 2 nhiệm vụ chính được ĐHQG TPHCM đề ra để thích ứng với tuyển sinh 2026 nhiều thay đổi.

Tại hội nghị tổng kết công tác lọc ảo nhóm phía Nam, kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 tổ chức vào chiều 5-12, PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, cho biết mùa tuyển sinh 2026 sẽ ghi nhận nhiều điều chỉnh quan trọng theo quy định mới của Bộ GD-ĐT. 

Trong bối cảnh đó, ĐHQG TPHCM xác định hai trụ cột trọng tâm: Chủ động thích ứng với các quy định, quy trình mới và nâng chất kỳ thi đánh giá năng lực.

ĐHQG TPHCM tiết lộ thời điểm đăng ký thi đánh giá năng lực 2026 - Ảnh 1.

TS Nguyễn Quốc Chính thông tin về thi đánh giá năng lực 2026

Lãnh đạo ĐHQG TPHCM khẳng định vai trò tiên phong của đơn vị, chủ động phối hợp với Bộ GD-ĐT để triển khai phần mềm tuyển sinh, cập nhật quy chế mới và tổ chức tập huấn sớm cho các trường trong nhóm phía Nam. Việc chạy thử hệ thống sẽ được thực hiện từ sớm nhằm bảo đảm kỹ thuật ổn định, hạn chế tối đa sai sót khi lọc ảo và tuyển sinh.

Kỳ thi ĐGNL 2026 sẽ tiếp tục có hai đợt thi trước kỳ tốt nghiệp THPT, đồng thời mở rộng thêm địa điểm thi để tạo thuận lợi cho thí sinh. Đề thi giữ cấu trúc ổn định nhưng được cải tiến theo hướng chuẩn hóa quốc tế, tăng độ tin cậy và khả năng phân loại.

ĐHQG TPHCM cho biết sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong coi thi, chấm thi, siết chặt giám sát và phòng chống gian lận. Mục tiêu là bảo đảm mỗi đợt thi an toàn – nghiêm túc – minh bạch, đồng thời thân thiện và hỗ trợ tối đa cho thí sinh.

Việc triển khai hiệu quả hai trụ cột này cần sự đồng hành, góp ý và chia sẻ từ các trường ĐH trong nhóm phía Nam cũng như các đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi ĐGNL.

Thông tin sâu về kỳ thi ĐGNL 2026, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TPHCM), cho biết tiếp tục tổ chức 2 đợt thi kỳ thi ĐGNL trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đồng thời tại nhiều địa phương; phát triển ổn định và bền vững kỳ thi theo phương thức trắc nghiệm khách quan trên giấy với cấu trúc đề thi hiện tại; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức kỳ thi, hướng dẫn và giám sát để bảo đảm cán bộ thực hiện đúng quy định, quy trình, hạn chế sai sót, ngăn ngừa vi phạm.

Kỳ thi ĐGNL 2026 được tổ chức ở 15 tỉnh/thành phố (sau sáp nhập), tiếp tục duy trì các địa điểm tổ chức thi năm 2025. Đợt 1 tổ chức thi vào ngày 5-4, thí sinh đăng ký dự thi từ 24-1 đến 23-2-2026. Đợt 2 thi ngày 24-5, thí sinh đăng ký dự thi từ 18-4 đến 25-4-2026.

Tin liên quan

ĐHQG Hà Nội đẩy sớm lịch đăng ký thi đánh giá năng lực 2026

ĐHQG Hà Nội đẩy sớm lịch đăng ký thi đánh giá năng lực 2026

ĐHQG Hà Nội cho biết các đợt thi đánh giá năng lực dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7-3 đến 24-5-2026 tại 8 tỉnh, thành

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2026: Không thả nổi kỳ thi đánh giá năng lực

Một điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh 2026 là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thống nhất nguyên tắc và tiêu chí đánh giá năng lực giữa các trường đại học

ĐHQG TP HCM bổ sung đợt thi đánh giá năng lực

(NLĐO)- ĐHQG TP HCM ấn định tổ chức đợt thi bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực vào chiều 13-7, thí sinh không phải nộp lệ phí dự thi

TS Nguyễn Quốc Chính thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM thi đánh giá năng lực 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo